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Самосуд чи вища міра: яке покарання загрожує вбивці 7-річної Маші

15 березня, 23:16

Ігор Сєров , Ігор Тимофєєв

Підозрюваний ранee чинив злочини пpоти життя і здоров'я людей

Попри погрози жителів села Щасливе Херсонської області самим розправитися над насильником і вбивцею 7-річної Маші Борисової та його можливими спільниками, правоохоронці впевнені, що підозрюваний повинен понести покарання в рамках законодавства.

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Про це в інтерв'ю сайту "Сьогодны" розповів начальник поліції Херсонської області, полковник Олександр Прокудін.

"Поліція і прокуратура дотримуються чіткої позиції і будуть наполягати на максимально відповідному покаранні – це довічне позбавлення волі. Звісно, проводиться робота і з місцевим населенням і забезпечується громадський порядок в селищі. Там продовжують нести службу співробітники поліції", – розповів головний коп регіону.

За його словами, 62-річний підозрюваний не бажає співпрацювати зі слідством, тому користується законним правом не свідчити проти себе.

"Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти життя і здоров'я осіб. Зараз ми витребуємо всі вироки, що стосуються минулих його злочинів. Тільки 2020 року на нього було складено три адмінпротоколи. Подальша робота проводиться, минуло занадто мало часу для повної його характеристики, але ми зараз працюємо над повним збором інформації стосовно цієї людини", – додав начальник поліції.

Нагадаємо, раніше Прокудін пояснив, чому так довго шукали тіло Маші Борисової.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті "Слід" звіра": як зловили ймовірного вбивцю маленької Маші".

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вбивство згвалтування покарання самосуд Херсонська область суд Линча

Джерело: Сьогодні

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