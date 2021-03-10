Самогубства дітей: в Україні оголосили полювання на "групи смерті"

Тільки за кілька днів було зупинено роботу 10 таких спільнот

Через збільшення кількості самогубств серед підлітків поліція оголосила війну "групам смерті", яких зараз в українському сегменті інтернету налічується не менш як 17. Нагадаємо, саме вони стають частою причиною самогубств дітей.

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Подробиці полювання на небезпечні інтернет-спільноти сайту "Сьогодні" розповів кіберполіцейський, декан факультету кіберполіції Харківського університету внутрішніх справ В'ячеслав Марков.

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Протягом останніх років Марков разом з курсантами блокував роботу інтернет-магазинів, які торгували наркотиками та фальшивими грошима. Тепер же правоохоронці вдосконалили свою роботу і спрямували її на боротьбу зі спільнотами, що несуть загрозу дітям.

"Вже кілька днів ми блокуємо такі "групи смерті". Вже зупинили роботу 10 таких спільнот. Як це відбувається: кіберполіція та співробітники ювенальної превенції під час моніторингу виявляють такі групи, потім відправляють нам назви. Знаючи назву групи, ми направляємо відповідний лист адміністрації Telegram. Є такий нюанс. Деякі з "груп смерті" за останній час змінили своє призначення. Тобто адміністратори спочатку створювали їх як "групи смерті", а потім "перепрофілювали" на групи, за допомогою яких продається нерухомість у Києві", – каже В'ячеслав Марков.

Відповідаючи на наше запитання, навіщо адміністратори роблять такі "маневри", Марков каже так:

"Вочевидь, для того, аби привернути до себе підписників. У кожної з таких груп було по 5-10 тис. підписників. Після того, як у групи з'являється стільки підписників, творці продають свої групи зацікавленим особам. Це бізнес. Кожна з таких груп коштує близько 500 доларів".

Що таке "групи смерті"

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За даними поліції, частина таких груп створюються в Росії.

"Учасникам групи пропонують пройти квести, суть яких – насильство над собою. Наприклад, закликають померти красиво, разом стрибнути з даху. Їхній контент дуже впливає на підлітка", – каже Марков.

І додає, що групи створені тими, хто орієнтується в дитячій психології. Адміністратори входять в довіру, стаючи "своїми" для дитини.

"Тиснуть на те, що підлітків часто не розуміє оточення, все це супроводжують відповідною музикою. Тобто роблять контент привабливим для дитини", – каже Марков.

За словами Маркова, сучасні технології дозволяють українській поліції заблокувати "групи смерті" протягом доби. За даними поліції, крім закритих десяти таких спільнот, на черзі ще близько семи.

Нагадаємо, цього місяця в Кривому Розі розкрили "групу смерті", учасникам якої пропонували наносити собі ушкодження і показувати фото виконаного завдання.

Відео: Сьогодні

Ми вже повідомляли, що в Україні зростає кількість спроб самогубств серед дітей. Наприклад, якщо в 2019 році з собою покінчили 12 неповнолітніх і ще 24 намагалися це зробити, то в 2020-му – сталося чотири самогубства і 34 спроби. Цього року вже зареєстровано два самогубства і 11 спроб.

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