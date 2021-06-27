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Наймасштабніші за 20 років Sea Breeze-2021. Що відомо про навчання і як "бомбить" Росію

27 червня 2021 21:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Напередодні Росія намагалася зірвати навчання України з країнами НАТО, атакувавши британський есмінець, але все було даремно – у найближчі тижні у нас буде "спекотно"

Завтра стартують наймасштабніші військові навчання за останні 20 років Sea Breeze-2021, в яких візьмуть участь Збройні сили України і військовослужбовці більше як 30 країн світу. Вони триватимуть майже два тижні, а проходити будуть і на суходолі, і на морі, і в повітрі.

Кораблі США йдуть на навчання в Україну. Фото: facebook.com/SeaBreezeexercise

Коли навчання і де будуть проходити

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Багатонаціональні маневри стартують 28 червня і триватимуть до 10 липня.

"Ці навчання будуть наймасштабнішими з 1997 року. Їхня мета – підготовка штабів та підрозділів ВМС України для виконання завдань за призначенням відповідно до стандартів та процедур НАТО, а також набуття досвіду спільних дій під час проведення багатонаціональних операцій, зокрема у складі багатонаціональних сил міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки", – розповів головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Фото: twitter.com/USNavyEurope

Навчання охоплять досить великий район на півдні України та пройдуть в Одесі, Очакові, Дністровському лимані, на Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський, у дельті річки Дунай та інших районах.

Військовослужбовці українських ВМС спільно з партнерами виконуватимуть завдання в морі та повітрі, на суходолі й під водою. Керувати навчаннями буде морське командування ВМС України.

Учасники навчань і скільки українських військових

  • Україна і ще 31 країна.
  • Близько 30 кораблів, катерів і суден.
  • До 30 літаків і вертольотів.
  • До 3000 людей особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки.
У Чорному морі буде "спекотно". Скріншот
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Тільки від ЗСУ та інших силових структур буде:

  • 24 кораблі (катери) і одне пошуково-рятувальне судно;
  • 17 літаків;
  • 12 вертольотів;
  • 80 одиниць озброєння і військової техніки та 1500 людей особового складу.

Росія вже нервується

Днями Росія просила США відмовитися від навчань Sea Breeze-2021, зазначивши, що вони нібито мають агресивний характер, що ніяк не відповідає реальним завданням безпеки у Чорноморському регіоні, а також підвищує ризики небезпечних військових інцидентів у морі. А потім стався інцидент біля берегів Криму в територіальних водах України: російський корабель і літак почали стріляти у бік британського есмінця Defender.

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Також у Міноборони РФ відзначилися параноєю, заявивши, що стежитимуть за навчаннями і "за необхідності мають намір реагувати адекватно обстановці".

"Під прикриттям проведення навчання планується доставити сучасне озброєння, боєприпаси і матеріальне майно для українських військ", – заявили в відомстві.

В Україні це сприйняли як спробу зірвати навчання Sea Breeze. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що це була класична інформаційно-психологічна операція агресора.

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