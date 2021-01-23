Найпопулярнішими "ковідного" 2020-го в українців стали сусідні та курортні країни

Україну відвідали втричі менше іноземців, ніж зазвичай

Минулого року навіть в умовах карантину понад 11 із чвертю мільйонів громадян України здійснили подорожі до 123 країн світу.

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Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Найвідвідуванішими стали три країни, які межують з Україною:

Польща – приблизно 4 млн осіб;

Угорщина – 1 млн 635 тис.;

РФ – 1 млн громадян України.

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На курортах Туреччини побували 965 тис. українців, а в Єгипті – 730 тис.

Як виявилося, для сотень тисяч українців найпривабливішими для відвідувань стали такі країни:

Румунія – понад 626 тис.;

Білорусь – 496 тис.;

Словаччина – 336 тис.;

Молдова – 328 тис.;

Німеччина – 222 тис.;

ОАЕ – 100 тис. осіб.

З-поміж найпопулярніших стали й такі країни:

Австрія, куди здійснило свою подорож 68 тис. осіб;

Італія – майже 60 тис.,

Іспанія – 53,5 тис.;

Велика Британія – 44,5 тис.;

Болгарія – 42 тис.;

Ізраїль – 41 тис.;

Грузія – 33,6 тис.;

Греція – 26,5 тис.;

Данія – 24 тис.;

Катар – близько 20 тис.;

Домініканська Республіка – 14,5 тис. осіб.

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На Балкани, до Чорногорії, Хорватії та Албанії, з'їздили відповідно 23 тис., 16,2 тис. і 12 тис. українців.

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Цікавими стали Литва, де побували 33 тис., Латвія – 19,5 тис. та Фінляндія – майже 10 тис. громадян.

Водночас Україну минулого року відвідало майже втричі менше іноземців – приблизно 3,4 млн осіб зі 192 країн світу.

Найбільше до нас приїжджали із прикордонних країн: лідерами стали громадяни Молдови – 933 тис., Білорусі – 463,5 тис., РФ – 390 тис., Польщі – 272 тис., Румунії – 229 тис. і Угорщини – 217 тис.

Приїжджали також громадяни Туреччини – 149 тис., Німеччини – 74 тис., Ізраїлю – 57 тис. і США – 42 тис.

Крім того, в Україні побувало 34,5 тис. підданих Великої Британії, приблизно 30 тис. громадян Литви, 26 тис. – Азербайджану, понад 25 тис. – Італії, 23 тис. – Індії, 22,5 тис. – Грузії, понад 22 тис. – Болгарії, майже 21 тис. – Сербії.

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А з таких країн, як Чехія, Латвія, Китай, Єгипет, Узбекистан і Вірменія, Україну відвідали від 10 до 20 тис. мандрівників.

Іноземці перебували в Україні здебільшого із приватною і туристичною метою, а 70 000 осіб слідували через нашу країну транзитом.

Нагадаємо, США змінили правила карантинних обмежень для українців – із 26 січня потрібно робити тест на COVID-19.

Раніше ми розповідали, чи безпечно подорожувати 2021 року.

Тим часом Євросоюз планує закрити внутрішні кордони:

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