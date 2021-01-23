Найпопулярнішими "ковідного" 2020-го в українців стали сусідні та курортні країни

Минулого року навіть в умовах карантину понад 11 із чвертю мільйонів громадян України здійснили подорожі до 123 країн світу.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Найвідвідуванішими стали три країни, які межують з Україною:
- Польща – приблизно 4 млн осіб;
- Угорщина – 1 млн 635 тис.;
- РФ – 1 млн громадян України.
На курортах Туреччини побували 965 тис. українців, а в Єгипті – 730 тис.
Як виявилося, для сотень тисяч українців найпривабливішими для відвідувань стали такі країни:
- Румунія – понад 626 тис.;
- Білорусь – 496 тис.;
- Словаччина – 336 тис.;
- Молдова – 328 тис.;
- Німеччина – 222 тис.;
- ОАЕ – 100 тис. осіб.
З-поміж найпопулярніших стали й такі країни:
- Австрія, куди здійснило свою подорож 68 тис. осіб;
- Італія – майже 60 тис.,
- Іспанія – 53,5 тис.;
- Велика Британія – 44,5 тис.;
- Болгарія – 42 тис.;
- Ізраїль – 41 тис.;
- Грузія – 33,6 тис.;
- Греція – 26,5 тис.;
- Данія – 24 тис.;
- Катар – близько 20 тис.;
- Домініканська Республіка – 14,5 тис. осіб.
Читайте також: Чи зможуть українці без вакцинації злітати в Європу
На Балкани, до Чорногорії, Хорватії та Албанії, з'їздили відповідно 23 тис., 16,2 тис. і 12 тис. українців.
Цікавими стали Литва, де побували 33 тис., Латвія – 19,5 тис. та Фінляндія – майже 10 тис. громадян.
Водночас Україну минулого року відвідало майже втричі менше іноземців – приблизно 3,4 млн осіб зі 192 країн світу.
Найбільше до нас приїжджали із прикордонних країн: лідерами стали громадяни Молдови – 933 тис., Білорусі – 463,5 тис., РФ – 390 тис., Польщі – 272 тис., Румунії – 229 тис. і Угорщини – 217 тис.
Приїжджали також громадяни Туреччини – 149 тис., Німеччини – 74 тис., Ізраїлю – 57 тис. і США – 42 тис.
Крім того, в Україні побувало 34,5 тис. підданих Великої Британії, приблизно 30 тис. громадян Литви, 26 тис. – Азербайджану, понад 25 тис. – Італії, 23 тис. – Індії, 22,5 тис. – Грузії, понад 22 тис. – Болгарії, майже 21 тис. – Сербії.
А з таких країн, як Чехія, Латвія, Китай, Єгипет, Узбекистан і Вірменія, Україну відвідали від 10 до 20 тис. мандрівників.
Іноземці перебували в Україні здебільшого із приватною і туристичною метою, а 70 000 осіб слідували через нашу країну транзитом.
Нагадаємо, США змінили правила карантинних обмежень для українців – із 26 січня потрібно робити тест на COVID-19.
Раніше ми розповідали, чи безпечно подорожувати 2021 року.
Тим часом Євросоюз планує закрити внутрішні кордони:
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк