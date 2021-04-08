Найпопулярніший товар при COVID-19: чим небезпечний кисневий концентратор

Сьогодні, коли ситуація із місцями у лікарнях критична, шаленої популярності набрали кисневі концентратори – українці масово скуповують їх у магазинах медтехніки, незважаючи на високу ціну.

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Чому така киснева терапія підходить не для всіх, з’ясувала журналіст новин "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк.

У магазинах медтехніки розповідають, що їхні телефони просто розриваються від бажаючих придбати апарат, що поглинає повітря, виділяючи концентрований кисень.

"В основному беруть люди, яким саме потрібно. Тобто не для лікарні", – каже завідувачка салону медтехніки Вікторія Братишко.

Коли потрібен кисневий концентратор

Кисневий концентратор допомагає дихати, коли рівень кисню у крові менший за 92 відсотки, однак не настільки критичний, щоб під’єднувати пацієнта до ШВЛ.

"Штучна вентиляція легень – це коли за людину дихає апарат, а кисневий концентратор – це до того повітря, яке вдихає пацієнт, додається маска і пацієнт вдихає висококонцентровану суміш кисню", – розповів торакальний хірург Євген Симонець.

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"Задоволення" не з дешевих

Такі пристрої є і у лікарнях, а їх придбання для власного користування обійдеться недешево – в кількадесят тисяч гривень, тож не всі, кому необхідно, можуть собі дозволити цей апарат. Тоді на допомогу можуть прийти волонтери.

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Волонтерка Валентина Варава розповідає, що спершу її організація концентратори закуповувала для лікарень, а коли ситуація з ліжкомісцями стала критичною – вирішили передавати родичам пацієнтів, безкоштовно.

"Зараз просто апарати розлітаються як гарячі пиріжки, як це не сумно. Із сорока штук на складі зараз з десяток. І усі вже у коробках готові їхати до тих, кому необхідний кисень", – розповідає вона.

Нині попит на такі концентратори настільки шалений, що для всіх охочих не вистачає, тож організація докупила іще 12 штук.

Застосовувати без призначення – небезпечно

Як розповів торакальний хірург Євген Симонець, кисневий концентратор – не для профілактики і "приписати" таку кисневу терапію самому собі не можна. Слід обов’язково звернутися до лікаря.

"Людина може при неправильних і великих дозах подачі кисню просто напросто померти", – каже лікар.

Люди інколи купують кисневий концентратор і про всяк випадок. Мовляв, із ним навіть за легкого перебігу COVID-19 буде спокійніше. Однак, якщо рівень кисню у крові критично низький – необхідно терміново звернутися до медиків.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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