Найзворушливіший момент параду – українці плачуть разом із Зеленським (фото)

На Майдані маленька дівчинка підбігла до військового і міцно його обняла – це розчулило українців

Українці не змогли без сліз дивитися ДНК України / Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 24 серпня, під час параду до Дня Незалежності України українці плакали разом З президентом Володимиром Зеленським, коли маленька дівчинка підбігла з букетом польових квітів до військового і міцно його обняла. Це сталося під час коду ДНК України.

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Про свої емоції написала в Facebook співзасновник рекламного агентства Nahaba Agency Ірина Муштіна.

"Це свято на Майдані сьогодні – краще, що я бачила і найсильніше, що я відчувала за все своє життя! Все – від сценарію і музики до склейки відеокадрів в моєму телевізорі торкнулося тих самих струн, що мало. І це те, чого нам так не вистачає – гордості за себе і свою країну", – написала вона.

За її словами, завдяки тому, що українці розвивають свою країну і представляють її на світовому рівні країна змінюється на краще і з кожним роком в ній з'являється все більше можливостей.

"Тепер у нас круті фермерські бізнеси, які годують смачним і корисним не тільки нас, а й півсвіту, і які використовують вже інноваційні технології, придумані теж нашими хлопцями. У нас круті літаки – коли наша "Мрія" махає на параді крилами хіба можна не затремтіти від гордості в душі", – повідомила Ірина Муштіна.

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Автор звернула увагу, що у країни глибока історія, пронизана абсолютно непереможною силою духу і свободою, а також у країни багато винаходів від корисних бактерій до навколоземних супутників. Вона підкреслює, що наша країна дуже багато зробила для свого розвитку.

"З днем свободи, історії, успіху і Незалежності нас і нашої країни! Давайте цінувати те, що у нас є! Це перша сходинка для ще більших досягнень! А ДНК України просто не можливо дивитися без сліз – розуміння, подяки і гордості", – привітала українців Ірина.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Як святкують парад в столиці

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

А 22 серпня відбулося вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

учасників бойових дій на Донбасі;

ветеранів;

добровольців;

медиків;

волонтерів.

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У військовому параді в столиці взяли участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Раніше ми повідомляли, що в київському метрополітені натовпи пасажирів поспішали на військовий парад.

Крім того, малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися в українських захисників.