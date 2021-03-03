Санаторій, психолог чи волонтери: хто допоможе сотням тисяч ветеранів війни на Донбасі

Вони замикаються в собі, погано сплять та відмовляються спілкуватися з близькими. Сотні тисяч ветеранів війни на Донбасі потребують психологічної реабілітації, навіть не усвідомлюючи цього. Чи допомагає держава? Що роблять волонтери і як кожному з нас допомогти захисникам Батьківщини?

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В цьому для новин "Сьогодні" розбирався Єгор Логінов.

Восьмий рік війни. Десятки тисяч бійців повертаються додому з травмованою психікою. Дехто здатен впоратися з тяжкими спогадами. Але більшості необхідна кваліфікована допомога

Військовий психолог і ветеран війни на Донбасі Олена Трегубенко розповідає:

"Прокидається часто, сняться кошмари. Нема радості – нема сил. Раніше чоловік спілкувався і любив цю справу. Тепер відособився і спілкується тільки з побратимами. Може бути агресія, є нав'язливі спогади".

Ветеранів часто не розуміють оточуючі. І це теж може негативно вплинути на їхній психічний стан.

"Просто з цікавості починають ставити такі запитання, які ятрять душу і є вкрай недоречними. Хто тебе посилав? Навіщо ти там був і найкоронніше запитання: скільки ти вбив?" – каже Олена Трегубенко.

Відео: Сьогодні

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Ефективної держпрограми психологічної реабілітації учасників бойових дій в Україні досі не існує. Зазвичай воїнів на кілька тижнів відправляють на відпочинок до санаторію, де з ними спілкується психолог, але цього замало.

Заступник міністра у справах ветеранів України Ігор Безкаравайний пояснює:

"Якщо психолог вважає, що потрібно 10—15-20 годин роботи з клієнтом, то ветеран має їх отримати, а не так, що ми встановили 5 годин і всі мають їх пройти".

Інша проблема яку хочуть вирішити в Мінветі – доступність психологів.

"Я не маю їхати як ветеран через всю країну – на три тижні відриватись від родини, від роботи, від навчання. Я хочу як ветеран зайти після роботи до свого психолога – попрацювати, поспілкуватись і далі йти додому", – каже Ігор Безкаравайний.

На допомогу ветеранам приходять волонтери. За роки війни вони мають чималий досвід реабілітації. Намагаються допомогти не тільки психологічними консультаціями, а й дати нові враження.

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Волонтер проєкту "Творча Криївка" Віталіна Маслова розповідає:

"Люди зі сходу України, які ніколи не бачили Карпат, були вражені всім – і природою, і культурою людей. Так само сльози на очах дорослих чоловіків, які десь там живуть у гірському селі і вперше в житті побачили море".

Ветеранів залучають до творчості. Намагаються урізноманітнити звичайне побутове життя.

"Ми їм пропонуємо спробувати свої сили під керівництвом досвідчених менторів – відомих акторів, письменників, режисерів, музикантів – спробувати свої сили в одному з мистецтв", – каже Віталіна Маслова.

В Україні нема статистики щодо ветеранів, які покінчили життя самогубством. За даними різних джерел – цифри варіюються від тисячі до десятків тисяч. І це теж проблема, яку потрібно терміново вирішувати, аби розуміти масштаби і знайти її вирішення.

Нагадаємо, на Банковій хочуть перевірити гучні вироки ветеранам АТО на юридичну чистоту.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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