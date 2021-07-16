Санкції, кордони і громадянство – що обговорили на засіданні РНБО

РНБО провела засідання. Фото: коллаж "Сьогодні"

Сьогодні, 16 липня, відбулося традиційне п'ятничне засідання Ради національної безпеки і оборони України під керівництвом президента Володимира Зеленського. Про підсумки наради повідомив секретар РНБО Олексій Данилов .

Так, на засіданні РНБО обговорили шість питань:

Таємне питання, яке стосувалося ситуації на кордонах України. За словами Данилова, у прикордонників є два тижні для підготовки рішення, але яке саме питання вони повинні вирішувати – Данилов не сказав. Питання з іноземним громадянством. У деклараціях громадян з'явиться графа про наявність громадянства інших країн. Її також повинні будуть заповнювати олігархи після прийняття закону про деолігархізацію. Питання корисних копалин для економіки і боєготовності. Видобуток української сировини тепер перебуватиме під особливим контролем держави, яка також буде стежити за видачею ліцензій підприємцям, які працюють в цій сфері. Питання персональних санкцій. РНБО розглянула доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також список СБУ. 25 організацій зі списку відправили на доопрацювання. Але прийняли рішення по громадянах, які знаходяться під санкціями США – це 9 осіб. Прізвища Данилов не назвав, але зазначив, що серед цих 9 людин немає Коломойського, Деркача і Дубинського . Питання допуску в 2021-му році військ іноземних держав. На нараді обговорили прибуття іноземних військових на навчання та на святкування 30-річчя незалежності України. Питання проекту системи моніторингу олігархів. За словами голови РНБО, дану систему необхідно створити до відновлення роботи Ради – 7 вересня.

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Також на РНБО підняли питання пандемії Covid-19 і боротьби з новими штамами коронавірусу. Данилов зазначив, що 33% українців вже мають імунітет від коронавірусу, але розслаблятися ще рано і необхідно прискорити вакцинацію населення.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що на початку тижня засідання РНБО планували зробити виїзним. Заявлялося, що воно має відбутися в Сумах, де збиралися заслухати доповідь голови Держприкордонслужби про стан обладнання та зміцнення державного кордону. Втім, потім передумали .

Нагадаємо, 18 червня РНБО провів чергове засідання, розглянувши чотири основні питання, які к. Асаются оборонної сфери, санкцій та використання природних надр. Під удар потрапили відомі особи. Читайте докладніше про прийняті рішення .

Тим часом Володимир Зеленський пояснив, чому останнім часом все більше втілює в життя свої рішення за допомогою Ради національної безпеки і оборони.

Всі подробиці в спецтемі Засідання РНБО