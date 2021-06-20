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Санкції через "Північний потік – 2" і заморожування військової допомоги США для України – головні новини СЬОГОДНІ

20 червня 2021 20:20

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вірастюк висловився про депутатів з "Слуги народу", а SkyUp запускає нові рейси в Хорватію

Нардеп від "Слуги народу" Василь Вірастюк вважає, що не всі депутати від "Слуги народу" – чесні, а Сполучені Штати мають намір продовжувати вводити санкції проти компаній, причетних до будівництва газопроводу "Північний потік – 2".

Посол Росії повертається в США

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Посол Росії в США Анатолій Антонов повертається з Москви до Вашингтону. Три місяці тому його вислали з США через загострення в російсько-американських відносинах. За словами посла, у нього вже призначені зустрічі в США і він розраховує на конструктивну взаємодію з колегами з Вашингтона.

"За результатами зустрічі двох президентів (Володимира Путіна і Джо Байдена в Женеві. – Ред.) Розраховую на конструктивну роботу з американськими колегами на вибудовування рівноправних, прагматичних відносин", – підкреслив Антонов.

SkyUp запускає нові рейси в Хорватію

З 20 червня авіакомпанія SkyUp запускає рейси в Хорватію – в курортні міста.

Рейси курсуватимуть:

  • Київ – Пула – Київ: з 20 червня по четвергах і неділях. Квиток коштуватиме від 2149 грн в одну сторону.
  • Київ – Спліт – Київ: з 23 червня по середах і суботах. Ціна стартує від 2122 грн в одну сторону.
  • Київ – Дубровник – Київ: з 25 червня по п'ятницях. Купити квиток можна буде від 2829 грн в одну сторону.
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Вірастюк висловився про депутатів з "Слуги народу"

Нардепу від "Слуги народу" Василю Вірастюку рішення піти у Верховну Раду "Далося непросто", також він вважає: не всі депутати від "Слуги народу" – чесні.

"Але я переконався, що в залі є багато професійних депутатів, які насправді займаються справою, доброю справою. Але, звичайно, є серед них і такі, яким би я не довіряв", – сказав він, однак вирішив не називати імена.

США призупинили пакет військової допомоги Україні

США поки не будуть надавати пакет військової допомоги Україні на суму 100 млн доларів через те, що в звітності сталася "плутанина". Як розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, ці гроші планували виділити в разі нарощування військ РФ на кордонах України.

США заявили про нові санкції проти російських компаній

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Сполучені Штати продовжать вводити санкції проти компаній, причетних до будівництва газопроводу "Північний потік – 2". Також Вашингтон готує новий пакет санкцій через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.

"Ми ввели санкції проти Росії за отруєння Олексія Навального... Ми готуємо ще один пакет санкцій, щоб застосувати його в цій справі", – заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо

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