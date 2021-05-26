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Санкції проти артистів РФ і нове професійне свято в Україні – головні новини СЬОГОДНІ

26 травня, 18:48

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини вівторка, 25 травня

Нові поставки вакцини від коронавірусу Pfizer, пом'якшення карантину і нові санкції проти російських артистів – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини середи, 26 травня.

Україна отримала нову партію вакцини Pfizer

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/ Фото: Сьогодні

Сьогодні літаком в аеропорт "Київ" імені І. Сікорського доставили ще 117 тис. доз вакцини виробництва компанії Pfizer-BioNTech. Це перша партія препарату, закуплена за бюджетні кошти через міжнародне агентство Crown Agents.

Препарат використовують для вакцинації наступних груп:

  • працівники сфери освіти;
  • особи з першого і другого етапу, зокрема медики;
  • військовослужбовці Збройних сил України, співробітники структур державної безпеки;
  • представники іноземних дипломатичних установ в Україні.

НКРЕКП заборонила імпорт електрики з Росії та Білорусі до 1 жовтня 2021 року

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НКРЕКП ухвалила рішення анулювати результати річних аукціонів, на яких була розподілена пропускна здатність на 2021 рік у частині міждержавних зв'язків між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Росія і Білорусь).

Як зазначив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, таке рішення ухвалено з ініціативи міністра енергетики.

"Бєлавіа" скасувала всі рейси в Україну

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Білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" скасувала всі рейси в Україну (в/з Києва, Львова, Одеси і Харкова) з 26 травня по 25 серпня 2021 року.

Як повідомили в авіакомпанії, пасажири, у яких були придбані квитки в зазначені дати, зможуть повернути їх повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка.

Звертатися з цих питань необхідно в місця придбання авіаквитків.

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Кабмін підготував санкції проти російських артистів

Україна розширить "чорний список" російських артистів. Фото: колаж "Сьогодні"
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Україна розширить "чорний список" російських артистів. Фото: колаж "Сьогодні"

Кабінет міністрів вирішив ввести санкції за незаконне відвідування окупованого Криму проти 11 російських артистів.

До чорного списку потрапили:

  • Олексій Чадов;
  • Олександр Петров;
  • Володимир Вдовиченков;
  • Жанна Еппле;
  • Ольга Кабо;
  • Дмитро Орлов;
  • Євген Пронін;
  • Євген Стичкін;
  • Павло Трубінер;
  • Ярослав Сумішевскій;
  • Анастасія Сланевська ("Слава").

Карантин в Україні планують пом'якшити

/ Фото: Getty Images

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що в Україні можуть зняти обмеження за часом для закладів громадського харчування і пустити іноземців.

"Розширити можливості для проведення концертних масових, культурних заходів, дозволити працювати різним типам засобів розміщення і зняти тимчасові обмеження для закладів громадського харчування та самоізоляції громадян, а також дозволити перетин кордону іноземцям певних країн", – зазначив він.

В Україні з'явиться нове професійне свято

Кабінет міністрів схвалив введення Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Його відзначатимуть щорічно 6 вересня. Так, свято вводять для того, щоб відзначити важливу роль адміністраторів ЦНАП в забезпеченні функціонування сервісної держави.

Паспорти вакцинації в Україні з'являться вже на початку липня

Паспорт вакцинації буде в электронному і в паперовому вигляді. Фото: cdn.digitalhealth.net

Паспорт вакцинації буде в электронному і в паперовому вигляді. Фото: cdn.digitalhealth.net

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Європейський Союз перебуває фактично на фінальній стадії узгодження таких паспортів.

"Запуск наших цифрових сертифікатів (вакцинації. – Ред.) заплановано на початок липня. Ми встигаємо, і ці сертифікати будуть діяти в Європі", – зазначив Шмигаль.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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