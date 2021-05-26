Санкції проти артистів РФ і нове професійне свято в Україні – головні новини СЬОГОДНІ

Нові поставки вакцини від коронавірусу Pfizer, пом'якшення карантину і нові санкції проти російських артистів – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини середи, 26 травня.
Україна отримала нову партію вакцини Pfizer
/ Фото: Сьогодні
Сьогодні літаком в аеропорт "Київ" імені І. Сікорського доставили ще 117 тис. доз вакцини виробництва компанії Pfizer-BioNTech. Це перша партія препарату, закуплена за бюджетні кошти через міжнародне агентство Crown Agents.
Препарат використовують для вакцинації наступних груп:
- працівники сфери освіти;
- особи з першого і другого етапу, зокрема медики;
- військовослужбовці Збройних сил України, співробітники структур державної безпеки;
- представники іноземних дипломатичних установ в Україні.
НКРЕКП заборонила імпорт електрики з Росії та Білорусі до 1 жовтня 2021 року
НКРЕКП ухвалила рішення анулювати результати річних аукціонів, на яких була розподілена пропускна здатність на 2021 рік у частині міждержавних зв'язків між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Росія і Білорусь).
Як зазначив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, таке рішення ухвалено з ініціативи міністра енергетики.
"Бєлавіа" скасувала всі рейси в Україну
Білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" скасувала всі рейси в Україну (в/з Києва, Львова, Одеси і Харкова) з 26 травня по 25 серпня 2021 року.
Як повідомили в авіакомпанії, пасажири, у яких були придбані квитки в зазначені дати, зможуть повернути їх повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка.
Звертатися з цих питань необхідно в місця придбання авіаквитків.
Кабмін підготував санкції проти російських артистів
Україна розширить "чорний список" російських артистів. Фото: колаж "Сьогодні"
Кабінет міністрів вирішив ввести санкції за незаконне відвідування окупованого Криму проти 11 російських артистів.
До чорного списку потрапили:
- Олексій Чадов;
- Олександр Петров;
- Володимир Вдовиченков;
- Жанна Еппле;
- Ольга Кабо;
- Дмитро Орлов;
- Євген Пронін;
- Євген Стичкін;
- Павло Трубінер;
- Ярослав Сумішевскій;
- Анастасія Сланевська ("Слава").
Карантин в Україні планують пом'якшити
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Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що в Україні можуть зняти обмеження за часом для закладів громадського харчування і пустити іноземців.
"Розширити можливості для проведення концертних масових, культурних заходів, дозволити працювати різним типам засобів розміщення і зняти тимчасові обмеження для закладів громадського харчування та самоізоляції громадян, а також дозволити перетин кордону іноземцям певних країн", – зазначив він.
В Україні з'явиться нове професійне свято
Кабінет міністрів схвалив введення Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Його відзначатимуть щорічно 6 вересня. Так, свято вводять для того, щоб відзначити важливу роль адміністраторів ЦНАП в забезпеченні функціонування сервісної держави.
Паспорти вакцинації в Україні з'являться вже на початку липня
Паспорт вакцинації буде в электронному і в паперовому вигляді. Фото: cdn.digitalhealth.net
Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Європейський Союз перебуває фактично на фінальній стадії узгодження таких паспортів.
"Запуск наших цифрових сертифікатів (вакцинації. – Ред.) заплановано на початок липня. Ми встигаємо, і ці сертифікати будуть діяти в Європі", – зазначив Шмигаль.
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