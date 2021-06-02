Санкції проти Білорусі за захоплення Ryanair: експерт попередив про наслідки для України

В Україні застерігають від подальшого посилення санкцій проти Білорусі – експерт назвав кілька причин

Від закриття неба для білоруських літаків Україна нічого не виграла, а лише створила собі додатковий клопіт. Але якщо Київ запровадить серйозні санкції стосовно Мінська, ми можемо отримати великі економічні проблеми, серед них – 1000 кілометрів кордону з недружньою країною. Про це йдеться в статті "Сьогодні" про торгову війну України та Білорусі.

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В Україні застерігають від подальшого посилення санкцій проти Білорусі. Експерт Українського центру прогнозування Геннадій Дубов нагадав: Білорусь є п'ятим за значенням торговим партнером України. За його словами, ми таким чином можемо "вистрілити собі в ногу".

"Йдеться про символічний жест у відповідь на затримання білоруського опозиціонера. Ми це зробили, навіть надмірно. Є проблема, зокрема для українців, які лікуються в Білорусі, сімей, що живуть на дві країни, тощо. Плюс є проблема того, що ми додаємо собі 1000 кілометрів кордону з недружньою країною", – сказав він.

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Дубов вважає, що Київ нічого не виграв, але створив собі додатковий клопіт тільки заради певного символічного жесту.

"Якщо ми підемо ще далі, то ми можемо отримати проблеми з доставленням дизеля, бензину. Нам треба з'ясувати, як дорого можемо заплатити за такі символічні речі", – резюмував експерт.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна готує санкції проти режиму Лукашенка – відповідні матеріали вже на розгляді РНБО.

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Нагадаємо, після інциденту з "піратської посадкою" літака в Мінську Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня закрила свій повітряний простір для білоруських літаків.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську