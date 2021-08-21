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Санкції проти Гужви і Шарія: сайт "Страна.ua" не відкривається

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
21 серпня, 09:37
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Нову адресу також можуть заблокувати незабаром
Після санкцій проти Ігоря Гужви (на фото посередині) сайт "Страна.ua" заблокували
Після санкцій проти Ігоря Гужви (на фото посередині) сайт "Страна.ua" заблокували / Фото: Facebook

У ніч на 21 серпня новинний сайт "Страна.ua" змінив свою адресу в інтернеті (URL) на strana.news. Це сталося після того, як напередодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони України були введені санкції проти головного редактора порталу Ігоря Гужви.

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Про це повідомив Telegram-канал "Політика Країни".

Що відомо

Згідно з цією інформацією, сайт заблокували ввечері 20 серпня. Нібито це було особисте розпорядження президента Володимира Зеленського.

"Ще не було указу президента, а провайдерам вже надійшла команда на блокування. За даними наших джерел в Офісі президента це було особисте розпорядження Зеленського – максимально швидко закрити доступ до "Страна.ua", – йдеться в повідомленні Telegram-каналу.

Так, був заблокований домен "в зоні ua", тому сайт перенесли на інший домен. Однак і цю адресу незабаром можуть заблокувати, пише "Політика Країни".

Санкції

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20 серпня на засіданні РНБО були введені санкції проти головного редактора порталу "Страна.ua" Ігоря Гужви і блогера (колишнього журналіста) Анатолія Шарія, а також його дружини Ольги. Санкції були прийняті і по відношенню до 4 компаній, пов'язаних з інтернет-ресурсами, які координуються цими громадянами і ведуть системну антиукраїнську пропаганду.

На засіданні в рекомендації СБУ було винесено "пропозицію щодо застосування економічних санкцій до проросійських пропагандистів і 28 співробітникам розвідувальних і Спецслужб РФ, які насаджували російські наративи і сприяють окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях". Глава СБУ Іван Баканов заявив, що такі дії спрямовані на захист громадян і протидію російської агресії і гібридній війні.

Нагадаємо, влітку 2017 року Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігор Гужва. Як повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларівза нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика.

За словами генерального прокурора, в розпорядженні слідства є відео- та фотодокази даного правопорушення. Тоді Гужва вийшов під заставу і через рік він вже був у Відні, де попросив у австрійської влади політичного притулку.

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