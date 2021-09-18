Незаконні вибори і Навальний. Все, що потрібно знати про засідання РНБО

17 вересня на засіданні РНБО обговорювалася підготовка до введення закону "Про олігархів" і нові санкції

Всі організатори голосування в Криму підлягають санкціям в Україні / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

17 вересня на засіданні Ради національної безпеки і оборони України були введені санкції щодо низки питань, а також пройшла підготовка до запуску закону про деолігархізацію. Про підсумки засідання розповів секретар РНБО Олексій Данилов.

Незаконні вибори

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Всі учасники виборів до парламенту Росії, організованих на території України – в окупованому Криму і на тимчасово непідконтрольних Україні територіях на сході країни – будуть піддані санкціям. Відповідні списки, в яких будуть і іноземці, вже складаються і найближчим часом варто очікувати відповідних указів президента.

За Навального

Україна ввела санкції проти семи співробітників спецслужб Росії, які були причетні до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального 20 серпня 2020 року.

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Наш список може частково дублювати список тих, проти кого США ввели санкції:

Інститут криміналістики ФСБ;

Інститут експериментальної медицини;

начальник центру спеціальних технологій ФСБ Володимир Богданов;

співробітник ФСБ і токсиколог Станіслав Макшаков;

співробітник Інституту криміналістики ФСБ Костянтин Кудрявцев;

співробітник Інституту криміналістики ФСБ Олексій Александров;

співробітник Інституту криміналістики ФСБ Іван Осипов;

співробітник ФСБ Володимир Паняев;

начальник служби захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом ФСБ Олексій Сєдов;

колишній директор 27-го наукового центру і фахівець з хімічної зброї Артур Жиров;

директор Інституту криміналістики ФСБ Кирило Васильєв.

Боротьба з олігархами

Олексій Данилов розповів про створення системи, яка буде перевіряти українських олігархів. Вона буде запущена після того, як Верховна Рада прийме закон про олігархів.

Аусвайс від Росії

Зачіпалася на засіданні тема паспортизації наших громадян на тимчасово непідконтрольних територіях України російськими документами. Секретар РНБО заявив, що за часів Другої світової Гітлер видавав такі аусвайси, щоб людина виживала на тих територіях. Тому, як то кажуть, нічого нового.

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