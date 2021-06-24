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САП попросила Інтерпол оголосити ексголову ПриватБанку у розшук – ЗМІ

24 червня 2021 16:17

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Колишній топменеджер найбільшого банку країни підозрюється в розкраданні мільйонів гривень, а зараз перебуває в Ізраїлі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Інтерполу з проханням оголосити в міжнародний розшук ексголову ПриватБанку Олександра Дубілета, якого нещодавно дозволили заочно заарештувати.

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Про це повідомляє НВ виконувач обов'язків керівника САП Максим Грищук

У той же час чиновник САП відмовився називати дату звернення, пославшись на таємницю слідства.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердили у пресслужбі САП.

"Так, САП направила до Інтерполу клопотання про оголошення у розшук Дубілета", – сказала в відомстві.

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Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру трьом колишнім високопоставленим співробітникам ПриватБанку у справі про розкрадання 136 млн грн: Дубілету, колишньому першому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку та начальниці департаменту фінансового менеджменту Олені Бичихіній.

У березні 2021-го Дубілета оголосили у національний розшук, а наприкінці травня стало відомо, що ексголова ПриватБанку отримав громадянство Ізраїлю і зараз не може приїхати до України.

Крім того, Дубілета запідозрили у розкраданні 8 млрд гривень 2016 року.

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