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Сайт не працює три дні, Тупицького не пустили в суд: що відбувається в КСУ

29 березня, 15:36

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Конституційний Суд знову сьогодні відбивався від свого голови

Після того, як президент Володимир Зеленський скасував указпро призначення глави Конституційного Суду Олександра Тупицького, сайт суду не працює вже третій день. А сьогодні у будівлю КСУ не пустили Тупицького і ще одного суддю Олександра Касмініна.

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Що з сайтом КСУ?

Так, пресслужба суду у Facebook повідомила, що з суботи офіційний сайт Конституційного Суду України з невідомих причин припинив свою роботу.

"Наразі фахівці з’ясовують обставини, що призвели до таких наслідків та вживають всі необхідні заходи для відновлення функціонування офіційного вебсайту суду. Всі актуальні новини про діяльність КСУ ми будемо повідомляти на офіційних сторінках суду в соціальних мережах", – йдеться в повідомленні.

Тупицького знову не пустили у будівлю суду

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Джерело агентства УНІАН у Конституційному Суді розповіло, що Тупицького і Касмініна не пустили на роботу після того, як їх призначення у КСУ анулював президент України. Співрозмовник навіть показав відео, як співробітники Управління держохорони відмовляються пропускати їх на територію суду.

Це підтвердило і джерело LIGA.net в КСУ, що Тупицький і Касмінін приїжджали сьогодні під КСУ, але потрапити всередину не змогли – охорона послалася на указ Зеленського.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський скасував укази колишнього президента Віктора Януковича про призначення Тупицького і Касмініна в КСУ. У "Слузі народу" пояснили, що рішення цих суддів несли загрозу євроінтеграції.

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КСУ сайт Конституційний суд тупицкий

Джерело: Сьогодні

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