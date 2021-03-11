Сайт Офісу президента "ліг" намертво

Сайт помилку не видавав, однак і не завантажувався зовсім

У четвер, 11 лютого, після обіду сайт Офісу президента Володимира Зеленського перестав працювати.

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При запиті на завантаження браузер намагався відкрити адресу сайту Офісу президента, але протягом тривалого часу нічого не відбувалося. Помилку не видавало, однак веб-сайт не завантажувався зовсім. Не відбувалося і з'єднання.

Через якийсь час сайт все-таки почав працювати.

Пояснення Держслужби спецзв'язку і захисту інформації про те, що сталося, на момент виходу новини поки не було.

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Нагадаємо, це не перша проблема сторінки глави української держави. На початку 2021 року сайт Офісу президента знову піддався атакам хакерів. Тільки з 6 по 12 січня було зафіксовано десятки DDoS-атак.

А наприкінці грудня-2020 на сайти Офісу президента і Держспецзв'язку було вчинено 16 DDoS-атак. Всього за тиждень в Україні система кіберзахисту зафіксувала 468 360 підозрілих подій на державних інформаційних ресурсах і об'єктах критичної інфраструктури.

Зазначимо, що сайти державних відомств далеко не вперше атакують хакери. Як повідомляли новини "Сьогодні", в грудні 2019 року в РНБО заявляли про атаку хакерів на сайт Зеленського.

А в СБУ розповідали, що кібератаки на Україну відбуваються кожен день, більше як 70% з них – з боку РФ.

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