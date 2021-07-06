Сайти президента України, НАБУ і СБУ "впали". Що відбувається

Увечері 6 липня в Україні перестали працювати сайти Офісу президента і правоохоронних структур.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Які сайти "впали":
- Офісу президента;
- Служби безпеки України;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Національного антикорупційного бюро;
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту;
- Державного бюро розслідувань.
Пыд час переходу на всі сторінки вибиває помилку.
У кіберполіції сайту "Сьогодні" сказали, що це не хакерська атака.
"До нас, у кіберполіцію, ніхто не звертався. Це означає, що у сайту суто технічні проблеми. Ми б знали, якби це була атака", – повідомили нам у кіберполіції.
В Офісі президента "Сьогодні" теж пояснили, що це аварія.
"Технічна аварія на лінії, не атака", – відповіло нам джерело в Офісі президента.
У Нацполіції підтвердили, що до них стосовно хакерських атак теж ніхто не звертався. У Держспецзв'язку сказали "Сьогодні", що з'ясовують причину, поки не знають істини.
Нагадаємо, раніше сайти райдержадміністрацій та територіальних громад Київської області зламали хакери.
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