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Сайти президента України, НАБУ і СБУ "впали". Що відбувається

6 липня 2021 20:24

Ігор Сєров , Тетяна Очеретяна

У кіберполіції та ОП пояснили, чому сайти не працюють і чи пов'язано це з хакерською атакою

Увечері 6 липня в Україні перестали працювати сайти Офісу президента і правоохоронних структур.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Які сайти "впали":

  • Офісу президента;
  • Служби безпеки України;
  • Служби зовнішньої розвідки;
  • Національного антикорупційного бюро;
  • Державної служби спеціального зв'язку та захисту;
  • Державного бюро розслідувань.
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Пыд час переходу на всі сторінки вибиває помилку.

У браузері пише, що не вдається отримати доступ. Скріншот

У кіберполіції сайту "Сьогодні" сказали, що це не хакерська атака.

"До нас, у кіберполіцію, ніхто не звертався. Це означає, що у сайту суто технічні проблеми. Ми б знали, якби це була атака", – повідомили нам у кіберполіції.

В Офісі президента "Сьогодні" теж пояснили, що це аварія.

"Технічна аварія на лінії, не атака", – відповіло нам джерело в Офісі президента.

У Нацполіції підтвердили, що до них стосовно хакерських атак теж ніхто не звертався. У Держспецзв'язку сказали "Сьогодні", що з'ясовують причину, поки не знають істини.

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Нагадаємо, раніше сайти райдержадміністрацій та територіальних громад Київської області зламали хакери.

Про що ще говорять українці, дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":

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