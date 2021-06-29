Втекли з Горлівки та живуть біля моря: ще одна історія з Музею "Голоси Мирних"

Багатодітна родина Качанових виїхала з Горлівки у розпал бойових дій. Тікаючи від обстрілів, залишили квартиру та втратили майно.

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Завдяки чому їм вдалося повернутися до мирного життя, з’ясовував Ростислав Сисоєв для новин "Сьогодні".

Нині родина живе в Маріуполі (Донецька область) біля моря, про що раніше навіть і не мріяли. Від квартири до пляжу лише кілька сотень метрів.

Історія Качанових

Качанови переїхала до Маріуполя у 2014 році, бо залишатися у рідній Горлівці було вкрай небезпечно.

"Мені подобається в Маріуполі жити, тому що тут тихо, тут не бомблять", – каже Катерина Качанова.

Жахливі обстріли та виховання дітей було несумісним, а у матері їх аж п’ятеро. На їхніх очах війна знищувала місто, гинули люди.

"Це був обід, діти якраз гуляли на вулиці. Це був дуже серйозний такий обстріл. Дуже багато людей постраждало", – ділиться переселенка.

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Після такого, зібравши найнеобхідніші речі, родина залишила Горлівку. Щоправда тоді сподівалися, що їдуть на декілька тижнів.

"Як нас приймуть, де знайти житло, як забезпечити дітей. Дуже багато було запитань, дуже багато було невідомості. Боялися того, що буде далі", – продовжує жінка.

На допомогу прийшов Фонд Ріната Ахметова

Наступні роки були вкрай складними: не могла оформити виплати, які отримувала на дітей, дуже важко було знайти роботу Саме тоді родину підтримав Фонд Ріната Ахметова.

"Фонд Ріната Ахметова надавав нам продуктові набори. Вони дуже допомогли нам", – з вдячністю згадує Катерина Качанова.

Підтримка Фонду Ріната Ахметова допомогла вижити трьом із половиною мільйонам мирних жителів Донбасу. У кожного з них – своя історія, яку варто розповідати та пам’ятати, каже Катерина.

"Щоб люди ніколи не забували те, що сталося на Донбасі. Щоб люди пам'ятали це і не робили цих помилок знову", – каже Катерина.

Унікальний музей

Фонд Ріната Ахметова створив унікальний музей "Голоси Мирних" – перший та найбільший в Україні архів історій мирних жителів Донбасу, які постраждали від збройного конфлікту.

"Дуже важливо зараз проговорити якісь речі, щоб вони в майбутньому просто не поверталися. Насправді, багато хто говорить, що коли вони вже розповіли свою історію, вони начебто звільнилися від неї", – розповіла Ольга Гук, головна редакторка проєктів Фонду Ріната Ахметова

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Для мирних жителів Донбасу цей музей – це безпечний простір, де можна розповісти про власний досвід подолання наслідків збройного конфлікту.

У родині Качанових свою історію називають щасливою. Адже найгірше в минулому, а попереду – справжнє мирне життя.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією