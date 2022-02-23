Втекли з України: Данилов здав депутатів в особняках за кордоном

Не всі депутати готові захищати Україну від російського агресора

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогодні не всі депутати Верховної Ради України повернулися до країни.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24", відповідаючи на запитання, чи можуть виїжджати народні депутати за кордон під час надзвичайного стану без дозволу президента України

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"Трохи дивно"

"Наскільки я розумію, президент взагалі не керує депутатами Верховної Ради – це окремий інститут, гілка влади. На сьогодні не всі депутати Верховної Ради повернулися в Україну. І трохи дивно, бо вони мають працювати у стінах, приймати відповідні закони та рішення" , – зазначив Данилов.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. / Фото: Ураїнська правда

Також він розповів, де перебувають ці нардепи:

"Вони сьогодні перебувають... Ну, хто де. Переважна, наскільки я розумію, більшість перебуває у своїх маєтках у Каннах чи інших, скажімо так, відомих в усьому світі містах".

Окремо секретар РНБО торкнувся теми санкцій:

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"Вчора дуже потужні санкції ухвалили Євросоюз і США, Великобританія. Ми думаємо, що вони не повинні на цьому зупинятися. Було б добре, якби вони ухвалили таке рішення щодо цих людей. До речі, Франція повинна була ухвалити рішення щодо всіх цих Сен-Тропе – дуже багато там місць на Лазурному березі, щоб там вони вже не відпочивали. Тому що якщо вони ухвалюють рішення про те, що нас можуть вбивати та відпочивати на таких курортах, то я не знаю".

Загострення ситуації

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Згідно з рішенням американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".

Президент США виступив із новим зверненням до нації, в якому дав оцінку діям Росії та рішенню Ради Федерації відправити свої війська в чужу країну.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не виконуватиме ультиматум, який 22 лютого озвучив президент РФ Володимир Путін. Однією з вимог господаря Кремля було визнання Україною результатів псевдореферендуму у Криму щодо входження до складу Росії.

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