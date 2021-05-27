Нині в Білорусі 1937 рік – що думають про Протасевича і Лукашенка емігранти з Мінська, які переїхали в Україну

Білоруси-переселенці, що врятувалися від переслідувань бацьки, розповіли, що буде в їхній країні в найближчому майбутньому і як вони заново будують життя в нашій країні

За останні місяці в Україну з Білорусі приїхали кілька тисяч людей. Багато з них вимушено залишилися в нашій країні, тому що бігли від переслідувань режиму Олександра Лукашенка. Так само вчинив Роман Протасевич, коли поїхав за кордон. І його затримання – сигнал для білоруських емігрантів: "бацька" і вас може дістати.

Київ. Білоруси виходять на Майдан по неділях сказати, що люблять свою країну. Фото: Дмитро Гордійчук

Реклама

Ми з'ясували, як склалися в Україні долі кількох переселенців із Білорусі. Багато герої нашого репортажу щонеділі приходять на Майдан Незалежності в Києві, щоб показати свою єдність.

Фото: Дмитро Гордійчук

"За останніми данними після початку білоруської кризи в Україну в'їхало 175,5 тис. людей. Пізніше 155 тис. з них покинули нашу країну. Чи будуть вони і далі перебувати в Україні – цього поки не відомо", – сказав "Сьогодні" експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігар Тишкевич.

"Силовикам наказали задавити нашу активність"

34-річна Інна Зайцева стала символом білоруської опозиції після того, як приходила на мітинги протесту в білій сукні з червоною смугою. У соцмережах її прозвали "БЧБ-нареченою". В кінці минулого року вона була змушена покинути батьківщину і тепер живе неподалік від міста Біла Церква на Київщині.

Інна Зайцева на протесті в Мінську. Фото надано І. Зайцевої

"Силовики відразу мене помітили, але довго не могли зловити – каже Інна. – Почали виписувати штрафи через відвідування несанкціонованих акцій. Зрештою, набігла сума у понад дві тисячі доларів США".

За словами Інни, їй пощастило: серед слідчих, які займалися нею, не було "е-бацек". Простіше кажучи – прихильників Лукашенка.

"Правоохоронці мені чесно говорили, що моє фото їм надіслали "зверху" і вони зобов'язані відреагувати. Але при цьому не змушували давати показання. Проте, коли марші стали менш численними і всіх яскравих представників протестів пересаджали – прийшла моя черга", – продовжує Зайцева.

Жінку затримали і на три дні відправили в ізолятор. Виписали їй черговий штраф.

"Потім мені зателефонував один із міліціонерів і сказав, що "щодо мене була нарада в РВВС". Там вирішили, що вистачить мене жаліти. І моїх дітей (у нас з чоловіком двоє дітей – одному 10 років, другому три рочки) вони готові кудись прилаштувати", – каже Інна.

Реклама

Після цієї розмови Інну та її чоловіка викликали до РВВС. Нібито для того, щоб вони дали свідчення і відповіли на питання про те, чому над їхнім будинком висить біло-червоний прапор.

"Чоловіка затримали, а мені слідчий сказав, що у нього наказ "задавити активність". Я вирішила, що потрібно їхати. На від'їзді наполягав і мій чоловік. Вибрали України, тому що добре знаємо і любимо вашу країну", – згадує Інна. Інна Зайцева в центрі Києва. Фото надано І. Зайцевою

Чоловік Зайцевої відсидів 13 діб і приїхав в Україну. Протягом п'яти місяців вона з чоловіком і інші білоруські активісти жили в орендованій квартирі. Потім подружжя Зайцевих купили старенький будинок у селі.

"Тепер ми робимо цей будинок класним. Чоловік час від часу їздить в Білорусь і назад", – ділиться Зайцева.

На батьківщині Івана Кравцова відразу заарештують

Ще один відомий білоруський опозиціонер Іван Кравцов приїхав до Києва восени минулого року. Він був видворений з батьківщини, оскільки був представником колишнього кандидата в президенти Білорусі і політв'язня Віктора Бабарика. Разом із Кравцовим в Україну приїхав і його колега Антон Родненков.

У вересні минулого року Кравцов розповів про те, що сталося, на пресконференції в Києві. Після цього він поїхав до Варшави, де тепер і живе. У самій же Білорусі про ситуацію з Кравцовим місцеві прикордонники висловлювалися кардинально інакше – нібито автомобіль проривався через кордон.

Після Києва Іван Кравцов поїхав жити і працювати в Варшаву

"На Кравцова в Білорусі заведені кримінальні провадження за трьома статтями. Будучи топ-фігурою "білоруського літа", він не може повернутися додому. Там його відразу заарештують", – розповів нам колега Івана – Гліб Герман.

Бояться протестів і масових розстрілів

Реклама

Коментуючи безпрецедентний арешт журналіста Романа Протасевича, білоруські опозиціонери, які оселилися в Україні, не виключають, що нині в країні спалахнуть нові акції протесту.

"Ми спостерігаємо в Білорусі 1937 рік у повному його розквіті. Там узаконене свавілля. Але це ще не дно. Ми не виключаємо, що "Бацька" зважиться на масові розстріли. Я молю Бога, щоб цього не сталося. І запросила своїх друзів приїхати до нас, в наш дім", – говорить Інна Зайцева.

Раніше повідомлялося про припинення авіасполучення з Білоруссю. Таке рішення ухвалив Кабмін. Подробиці – в сюжеті.