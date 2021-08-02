СБУ нейтралізувала "силовий осередок" проросійського ГО – у відповідь Кива назвав спецслужбу "бл*дями"

Нардеп заявив, що СБУ нічого не зможе довести і взагалі вибивала свідчення зі свідка

СБУ нейтралізувала "силовий центр" проросійського громадського об'єднання, яке контролював народний депутат України. Члени банди вчиняли злочини, щоб розхитати ситуацію у країні.

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Про це повідомили на сайті Служби безпеки.

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Копи провели спецоперацію у Харкові, Сєвєродонецьку і Лисичанську. Вони з'ясували, що зловмисники працювали під прикриттям громадського об'єднання. Однак насправді члени банди вчиняли злочини і провокації.

"У березні цього року лідер групи спільно з її активними учасниками завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опоненту. За задумом "кураторів", дії зловмисників мали (...) спровокувати загострення політичної обстановки", – йдеться у повідомленні.

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Під час обшуків у будинках і офісах організації знайшли:

холодну зброю;

інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій щодо ідеологічних опонентів;

велику партію марихуани та обладнання для його вирощування.

Марихуана, яку знайшли копи. Фото: СБУ

Зазначається, що слідчі вже повідомили лідеру угрупування про підозру. Йому скоро призначать запобіжний захід – утримання під вартою.

Джерела в правоохоронних органах уточнили сайту "Сьогодні", що мова йде про народного депутата Іллю Киву. Однак станом на 18:20 заарештованих немає.

"Поки що є підозра. Запобіжний захід обирається", – повідомили нам правоохоронці.

Як відповів Кива?

Народний депутат різко відреагував на заяву СБУ, однак за фактом підтвердив, що йшлося дійсно про його організацію.

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За словами Киви, працівники Служби безпеки нібито вибили свідчення зі свідка і погрожували йому. У своєму відео він кілька разів назвав правоохоронців "СБУшними бл*дями" і заявив, що справу сфабрикували.

"Ви СБУшні бл*ді і ваше життя закінчиться на тюремних парашах. Ви нічого не зможете зробити. (...) Ви заявляєте сьогодні, що ліквідували банду. Яку банду? Ми чесні порядні люди, а все, що ви намагаєтеся на нас сьогодні навісити – це все розсиплеться", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Кива і ще три депутати отримали протоколи від НАЗК.

Крім того, народний депутат Ілля Кива заявив, що йому вручили повістку через шапку з радянською символікою. Його нібито кличуть на допит як свідка. Однак в Генпрокуратурі кажуть – це неправда.