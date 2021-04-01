СБУ виявила перевертнів у погонах: сфабрикували справу і вимагали 100 000 доларів

Шахраям-шантажистам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років

/ Фото: СБУ

Головне управління внутрішньої безпеки СБ України затримало працівника прокуратури та співробітника Служби, які фальсифікували кримінальне провадження.

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Про це сайту "Сьогодні" повідомила пресслужба відомства.

Зловмисники вимагали 100 000 доларів від банківського працівника за нібито виявлені кримінальні порушення. За цю суму спільники обіцяли приховати інформацію про розпочате "розслідування" і не оприлюднювати дані, які можуть негативно вплинути на репутацію банку.

Правоохоронці затримали прокурора однієї з місцевих прокуратур Києва у приміщенні банку одразу після отримання коштів. Згодом було викрито і його спільника.

Прокурор і співробітник СБУ обвинувачуються у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, поєднаному зі штучним створенням доказів обвинувачення, складанні завідомо підроблених офіційних документів, а також закінченому замаху на шахрайство, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

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Співробітнику СБУ також інкримінують розголошення даних попереднього розслідування (ч. 2 ст. 387 КК України). У разі доведення провини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, тижнем раніше СБУ викрила шахрайську схему із заволодіння коштами громадян під приводом інвестування в криптовалюту і управління активами. За такою схемою було ошукано десятки українців на загальну суму близько 5 млн дол.

Також повідомлялося, що співробітники СБУ викрили у хабарництві заступника директора одного з інститутів Національної академії наук.

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