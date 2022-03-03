СБУ перехопила розмову російських омонівців: розраховували захопити Україну за 3 дні

Окупанти самі називають "спецоперацію" війною

Окупанти скаржаться, що їх тут розбили в "дим"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російських омонівців. Окупанти називали "спецоперацію" війною та планували повністю захопити Україну за три дні.

Про це повідомили в СБУ.

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У СБУ розповіли, що омонівці обговорили ситуацію під Гостомелем.

"Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемеровські, за кемеровськими – СОБР кемеровський", — йшлося під час розмови окупантів.

Як додали окупанти, красноярців взагалі розбили в "дим" з танків і мінометів. Їхній підрозділ також зазнав важких втрат, а силовики з Кемерово встигли вискочити з вогняного мішка.

"Але і у них — один 200-тий і три 300-ті. Про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там "наваляло" нашим, ніхто не знає", — сказав під час розмови один з окупантів.

Ситуація в Україні 3 березня

Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чути вибухи.

Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.

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