СБУ перехопила розмову російських омонівців: розраховували захопити Україну за 3 дні

Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російських омонівців. Окупанти називали "спецоперацію" війною та планували повністю захопити Україну за три дні.
Про це повідомили в СБУ.
Деталі
У СБУ розповіли, що омонівці обговорили ситуацію під Гостомелем.
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"Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемеровські, за кемеровськими – СОБР кемеровський", — йшлося під час розмови окупантів.
Як додали окупанти, красноярців взагалі розбили в "дим" з танків і мінометів. Їхній підрозділ також зазнав важких втрат, а силовики з Кемерово встигли вискочити з вогняного мішка.
"Але і у них — один 200-тий і три 300-ті. Про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там "наваляло" нашим, ніхто не знає", — сказав під час розмови один з окупантів.
Ситуація в Україні 3 березня
- Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чути вибухи.
- Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.
- У Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни
- Російські окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 осіб.
- Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, започатковану Російською Федерацією проти України.
- Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них – посмертно.