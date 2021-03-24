СБУ підозрює екс-нардепа Семенченка в контрабанді та продажу військових запчастин із РФ

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченої законодавством і пов'язаної з колишнім нардепом Семеном Семенченком "приватної військової компанії", діяльність якої була спрямована на підготовку тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До складу ПВК входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Підготовка членів ПВК проходила на базі в Київській області – тренування поводження зі зброєю, навички військових бойових дій. Також частина членів військової компанії вчилася в центрах підготовки за кордоном.

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Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України. Вони вербували її потенційних учасників, віддаючи перевагу колишнім військовим і правоохоронцям із досвідом участі в бойових діях.

Окремо слідчі отримали дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між ПВК і представниками різних організацій країн Близького Сходу. Також зафіксовано пропозиції організувати поставки зброї в ці країни.

За даними слідства, організаторами такої діяльності були колишній нардеп Семен Семенченко і "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко.

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За версією слідства, Семенченко і Шевченко є можливими організаторами і учасниками протиправної схеми з ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Росії, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

Їм та іншим організаторам повідомлено про підозру за статтею 260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Співробітники СБУ провели близько 80 обшуків в офісі, місцях проживання, тимчасового перебування та тренування фігурантів справи в столиці, Київській та Донецькій областях. Правоохоронці вилучили:

майже 5500 набоїв різного калібру;

7 реактивних протитанкових гранат РПГ-26;

4 підствольні гранатомети;

ручний кулемет Калашникова;

2 автоматичні гвинтівки;

3 пістолети і 3 автомати Калашникова АКС і АКС-74;

7 помпових рушниць;

38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5);

16 запалів УЗРГМ і 6 тротилових шашок, пластид;

пристрій для забезпечення конфіденційних переговорів.

Також вилучено фінансову документацію і чорнові записи з організаційної структури збройного формування, особові справи учасників.

Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" намагалися розібратися, навіщо оточенню Семенченка арсенал зброї під Києвом.

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