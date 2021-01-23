СБУ підтвердила затримання свого співробітника

Подробиць в Службі поки не розкривають

Служба безпеки України підтвердила інформацію про затримання свого чинного працівника, а також про зрив замаху на вбивство іншого службовця.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Служба безпеки України приділяє особливу увагу системній протидії порушенням закону і проявам корупції, навіть якщо це стосується чинних або колишніх співробітників СБУ – незалежно від їх звань, посад або вислуги років. Безкарність буває тільки тимчасовою", – йдеться в повідомленні.

Як додали в пресслужбі СБУ, вчора були проведені слідчо-оперативні заходи щодо припинення злочину, а саме – попереджено вбивство співробітника спецслужби. Зараз затриманий один чинний співробітник СБУ.

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Подробиць в Службі поки не розкривають і закликають ЗМІ користуватися офіційними джерелами інформації.

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Раніше стало відомо, що 22 січня в Києві відбулося затримання колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, але відразу після цього йому вдалося втекти від правоохоронців в наручниках.

Нагадаємо, в Києві в урядовому кварталі 22 січня затримали чоловіка зі зброєю. Правоохоронці почали кримінальне провадження.

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