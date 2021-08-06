"Тебе ховатимуть завтра. Подумай про сім'ю": як члени "Нацкорпусу" вибивали гроші

Затриманих в четвер звинувачують за кількома статтями КК України / Фото СБУ / Колаж "Сегодня"

Служба Безпеки України виклала в вільний доступ докази злочинної діяльності незаконного угруповання, учасники якого вчора були затримані на Харківщині. Згідно зібраних доказів, затримані систематично займалися рекетом.

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Про це повідомляється на сайті СБУ.

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Згідно повідомлення, затримані обкладали "даниною" місцевих підприємців, постійно погрожували їм фізичною розправою.

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Також затримані займалися усуненням конкурентів інших підприємців.

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Задокументовано, що в угруповання входили правоохоронці, місцевий криміналітет, а також особи, які мали досвід ведення бойових дій.

Нагадаємо, що наразі 8 учасникам угруповання, серед яких є представники руху "Національний корпус", оголошено про підозри. Сьогодні у Києві їм обирають запобіжний захід. Правоохоронці намагаються встановити всі обставин їх злочинної діяльності та виявити інших осіб, причетних до рекету.

В грудні минулого року у Харкові "Нацкорпус" увірвався на сесію райради. Вони виступили проти призначення голови ради.

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