СБУ присоромила ФСБ Росії за фейк про "українського агента"

У спецслужбі закликали ЗМІ скептично ставитися до будь-якої інформації такого типу з Росії

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Служба безпеки спростувала заяву ФСБ Росії про нібито викриття "агента СБУ" і його видворення з російської території.

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Про це заявив РБК-Україна спікер української спецслужби Артем Дехтяренко.

Він закликав ЗМІ скептично ставитися до будь-якої інформації такого типу від російської спецслужби.

"Будь-які заяви ФСБ РФ про буцімто викриття "агента СБУ" слід розглядати виключно через призму ведення гібридної війни, складовою частиною якої є поширення фейків і проведення інформаційних спецоперацій", – сказав Дехтяренко.

Водночас в СБУ підкреслили, що не працюють на території Росії, а лише ловлять російських агентів в Україні.

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"І одне з наших завдань – виявлення агентів російських спецслужб. З чим ми успішно справляємося", – додав він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ексчиновника Адміністрації президента заарештували за підозрою у державній зраді. Чоловік зараз під домашнім арештом, а справу вже передано до суду – підозрюваному "світить" 15 років в'язниці.