СБУ розслідує підпільну вакцинацію від COVID-19 підробною вакциною Pfizer

В Україну ввозили отруйні речовини під виглядом відомої вакцини

Служба безпеки розслідує ввезення в Україну та продаж під виглядом вакцини від COVID-19 компанії Pfizer отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

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Про це з посиланням на прес-службу СБУ повідомляє "Суспільне".

"Відомо, що група осіб за попередньою змовою на порушення встановлених правил придбали, перевозили, зберігали та відпускають отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer", – розповіли в СБУ.

Слідчі перевіряють обставини застосування цих засобів і вакцинації окремих громадян у медичних установах і поза ними.

Відомості про злочин, передбачений ч. 3 ст. 321 Кримінального кодексу України, внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 6 січня 2021 року.

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Нагадаємо, раніше в Мережі активно писали про те, що деякі народні депутати і високопоставлені чиновники таємно отримали вакцину Pfizer, нелегально завезену з Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наказав міністерствам охорони здоров'я і внутрішніх справ перевірити інформацію про те, що він і ряд депутатів таємно отримали вакцину Pfizer від коронавірусу, яку нелегально привезли з Ізраїлю.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю спростували контрабанду щеплень від COVID-19 або їхні таємні поставки для вакцинації українських чиновників.

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