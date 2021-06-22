СБУ викрила корупційну схему в "Укрзалізниці" на 200 мільйонів

Ще у 2016 році представники компанії і декількох афілійованих комерційних структур провернули оборудку, яка обернулася кримінальною справою

Служба безпеки України розкрила корупційну схему поставок несертифікованої продукції для "Укрзалізниці": підприємство витратило понад 200 млн грн на матеріали для ремонту інтер'єру вагонів, але виявилося, що придбана продукція не відповідає вимогам безпеки пасажирських перевезень. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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В ході розслідування вдалося з'ясувати, що угоду у 2016 році організували представники держтовариства і декількох афілійованих комерційних структур.

За умовами договору, переможці тендеру мали постачати залізничникам матеріали для проведення ремонту пасажирських місць у вагонах рухомого складу. Однак, замість продукції встановленого стандарту, комерсанти відвантажували держпідприємству неякісні товари, у тому числі зроблені з легкозаймистих матеріалів.

Закуплені матеріали не відповідали стандартам. Фото: СБУ

Щоб не допустити надзвичайних подій на залізничному транспорті, правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання учасників схеми. Під час слідчих дій виявлено технічну і фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Зараз вирішується питання про повідомлення організаторам оборудки про підозри та обрання запобіжних заходів.

Обшуки у фігурантів оборудки

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 10 червня НАБУ провело обшуки у лікарнях "Укрзалізниці" в п'яти містах. На думку слідства, чиновники могли вкрасти мільйони гривень на договорах про ПЛР-тестування.

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