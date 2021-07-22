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СБУ спіймала зрадників у своїх рядах. Вони передавали дані ФСБ і чекали "русскій мір"

22 липня 2021 13:57

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Коли працівники СБУ затримували організатора, він сказав їм, що зрадники в держструктурах чекають "русскій мір"

Правоохоронці затримали організатора мережі. Колаж "Сьогодні"

Правоохоронці затримали організатора мережі. Колаж "Сьогодні"

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ Росії, яка діяла на території Херсонської області. Її організатор і учасники – колишні українські правоохоронці.

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Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зазначається, що організатором мережі був колишній співробітник регіонального управління СБУ. Він звільнився зі служби в 2014 році. Коли він виїжджав у РФ, його завербували співробітники ФСБ. Щоб виконувати завдання російських кураторів, він створив агентурну мережу і долучив до неї інших правоохоронців.

Фото: ФСБ

Зокрема, це:

  • співробітник СБУ в Херсонській області;
  • працівник місцевої прокуратури;
  • співробітник поліції;
  • чиновник Державної служби з надзвичайних ситуацій;
  • колишній чиновник ОДА.

Крім того, СБУ вирахували російського куратора "організації". Це кадровий офіцер ФСБ РФ Віталій Король, який спеціалізується на Україні. У 2015-2016 роках він був на окупованій частині Донецької області у складі групи ФСБ під позивним "Мангуст".

Фото: ФСБ
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Українські оперативники багато разів фіксували, як по закритих каналах зв'язку порушники передавали інформацію. За інформацію ФСБ платила щомісяця.

Зазначається, що найбільше спецслужби РФ цікавили дані з обмеженим доступом про роботу і особовий склад управління СБУ, військові підрозділи і місцеві органи влади.

Під час обшуків у них знайшли комп'ютери і засоби зв'язку з представниками ФСБ РФ, російську символіку, а також гроші в іноземній валюті – долари США, євро і російські рублі.

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Резидента ФСБ РФ і його агента-співробітника СБУ затримали за підозрою у державній зраді. Їм скоро оберуть запобіжний захід. Щодо інших членів мережі питання ще вирішують.

Фото: СБУ
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Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, затриманий співробітник СБУ заявив колегам зі Служби, що "таким як ви недовго залишилося".

"Російська агентура в держструктурах чекає "русскій мір", – написав він.

Скріншот з соцмереж

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що СБУ затримала першого в історії України пірата.

Також ми інформували, що в Харківській області контррозвідка Служби безпеки України затримала ексдепутата "парламентів" так званих "Л/ДНР".

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