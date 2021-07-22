СБУ спіймала зрадників у своїх рядах. Вони передавали дані ФСБ і чекали "русскій мір"

Правоохоронці затримали організатора мережі. Колаж "Сьогодні"
СБУ викрила агентурну мережу ФСБ Росії, яка діяла на території Херсонської області. Її організатор і учасники – колишні українські правоохоронці.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Зазначається, що організатором мережі був колишній співробітник регіонального управління СБУ. Він звільнився зі служби в 2014 році. Коли він виїжджав у РФ, його завербували співробітники ФСБ. Щоб виконувати завдання російських кураторів, він створив агентурну мережу і долучив до неї інших правоохоронців.
Зокрема, це:
- співробітник СБУ в Херсонській області;
- працівник місцевої прокуратури;
- співробітник поліції;
- чиновник Державної служби з надзвичайних ситуацій;
- колишній чиновник ОДА.
Крім того, СБУ вирахували російського куратора "організації". Це кадровий офіцер ФСБ РФ Віталій Король, який спеціалізується на Україні. У 2015-2016 роках він був на окупованій частині Донецької області у складі групи ФСБ під позивним "Мангуст".
Українські оперативники багато разів фіксували, як по закритих каналах зв'язку порушники передавали інформацію. За інформацію ФСБ платила щомісяця.
Зазначається, що найбільше спецслужби РФ цікавили дані з обмеженим доступом про роботу і особовий склад управління СБУ, військові підрозділи і місцеві органи влади.
Під час обшуків у них знайшли комп'ютери і засоби зв'язку з представниками ФСБ РФ, російську символіку, а також гроші в іноземній валюті – долари США, євро і російські рублі.
Резидента ФСБ РФ і його агента-співробітника СБУ затримали за підозрою у державній зраді. Їм скоро оберуть запобіжний захід. Щодо інших членів мережі питання ще вирішують.
Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, затриманий співробітник СБУ заявив колегам зі Служби, що "таким як ви недовго залишилося".
"Російська агентура в держструктурах чекає "русскій мір", – написав він.
Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що СБУ затримала першого в історії України пірата.
Також ми інформували, що в Харківській області контррозвідка Служби безпеки України затримала ексдепутата "парламентів" так званих "Л/ДНР".