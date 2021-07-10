Русский
$ 27,29
32,32
  1. Новини України

СБУ з вченими обговорювали, як протидіяти гібридній війні

10 липня 2021 20:56

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

На думку вчених, Україні потрібно замінити реактивні відповіді на агресію проактивними

Працівники СБУ з вченими, політиками та журналістами під час круглого столу обговорили загрози гібридної війни і як їм протистояти.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

Експерти розглянули системну гібридну війну РФ проти України в чотирьох площинах:

  • політико-ідеологічній;
  • інформаційній;
  • економічній;
  • силовій.
Учасники обговорюють, як протидіяти дезінформації. Фото: "Сегодня"

Прем'єр-міністр України 2005-2006 років, професор економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Юрій Єхануров назвав одну з помилок України – наша країна відповідає на вкиди і фейки РФ, а повинна, навпаки, – вести активну інформаційну діяльність.

"Гібридна війна в Україні розглядається, як наступальні дії проти нас, відповідно виробляються рецепти протидії. Вважаю, що потрібен атакувальний підхід, необхідно бити по основних скрепах", – підкреслив Єхануров.

Історико-політологічні міфи і загрози "русского мира" висвітлив професор кафедри державного управління КНУ імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук Микола Томенко.

Учасники обговорюють, як протидіяти дезінформації. Фото: "Сегодня"

Про особливості інформаційної протидії і досвід відображення кібератак РФ проти України розповів Олександр Мельниченко, начальник управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Реклама

З позиції українських глядачів і контенту, який вони споживають, висловився шеф-редактор проєктів "Громадянська оборона" і "Антизомбі" телеканалу ІСTV Андрій Богуш.

"Сьогодні в кожного своя правда. І в інформаційному просторі люди шукають їй підтвердження. Проте незважаючи на це, проникнути у свідомість українців можна лише правдою, беззаперечними фактами, системними, чіткими і простими меседжами", – сказав він.

Також вчені обговорювали, як виробити систему стратегічних комунікацій, єдиних національних наративів, як повернути довіру громадян до держави і правоохоронних органів.

Нагадаємо, у РНБО заявили, що активна фаза гібридної війни Росії проти України почалася після Помаранчевої революції 2004 року.

Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації.

Останні новини в Україні та світі дивіться у нашому випуску:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсії для
Пенсії для "молодих" пенсіонерів підвищили: скільки доплачують з липняЕкономіка
Медведчука залишили під домашнім арештом: усі подробиці
Медведчука залишили під домашнім арештом: усі подробиціВлада
"Нова пошта" визнала помилку, але не космічний штраф. Що було в горезвісній посилціБізнес
"Укрзалізниця" запустила першу в Україні інклюзивну електричку: як вона виглядає (фото)Транспорт
"Це просто жах". Жителі Херсона купили ковбасу з хробаками всередині (відео)Інші регіони
Моргенштерн в'їхав в Україну – СБУ допускає, що це правда
Моргенштерн в'їхав в Україну – СБУ допускає, що це правдаУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти