СБУ з вченими обговорювали, як протидіяти гібридній війні

На думку вчених, Україні потрібно замінити реактивні відповіді на агресію проактивними

Працівники СБУ з вченими, політиками та журналістами під час круглого столу обговорили загрози гібридної війни і як їм протистояти.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Експерти розглянули системну гібридну війну РФ проти України в чотирьох площинах:

політико-ідеологічній;

інформаційній;

економічній;

силовій.

Учасники обговорюють, як протидіяти дезінформації. Фото: "Сегодня"

Прем'єр-міністр України 2005-2006 років, професор економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Юрій Єхануров назвав одну з помилок України – наша країна відповідає на вкиди і фейки РФ, а повинна, навпаки, – вести активну інформаційну діяльність.

"Гібридна війна в Україні розглядається, як наступальні дії проти нас, відповідно виробляються рецепти протидії. Вважаю, що потрібен атакувальний підхід, необхідно бити по основних скрепах", – підкреслив Єхануров.

Історико-політологічні міфи і загрози "русского мира" висвітлив професор кафедри державного управління КНУ імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук Микола Томенко.

Учасники обговорюють, як протидіяти дезінформації. Фото: "Сегодня"

Про особливості інформаційної протидії і досвід відображення кібератак РФ проти України розповів Олександр Мельниченко, начальник управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

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З позиції українських глядачів і контенту, який вони споживають, висловився шеф-редактор проєктів "Громадянська оборона" і "Антизомбі" телеканалу ІСTV Андрій Богуш.

"Сьогодні в кожного своя правда. І в інформаційному просторі люди шукають їй підтвердження. Проте незважаючи на це, проникнути у свідомість українців можна лише правдою, беззаперечними фактами, системними, чіткими і простими меседжами", – сказав він.

Також вчені обговорювали, як виробити систему стратегічних комунікацій, єдиних національних наративів, як повернути довіру громадян до держави і правоохоронних органів.

Нагадаємо, у РНБО заявили, що активна фаза гібридної війни Росії проти України почалася після Помаранчевої революції 2004 року.

Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації.

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