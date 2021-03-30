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СБУ знову "трясе" організацію Медведчука: обшуки пройшли в 10 регіонах

30 березня, 13:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Силовики прийшли до колишніх учасників Українського вибору

СБУ знову взялася за громадську організацію "Український вибір", лідером якої є нардеп Віктор Медведчук. Силовики проводять обшуки у колишніх учасників цієї організації.

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Про це повідомив в Facebook нардеп Ренат Кузьмін.

За його словами, обшуки проходять в кількох областях.

"Після проведених минулого тижня обшуків в офісі "Українського вибору", сьогодні з самого ранку співробітники СБУ проводять обшуки у громадян, які колись мали відношення до цієї громадської організації. Їх підозрюють у сепаратизмі, тероризмі та інших, які стали вже традиційними в Україні злочинами проти основ національної безпеки", – написав Кузьмін.

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В СБУ підтвердили, що 20 обшуків у10 регіонах країни були проведені у керівництва і представників цієї організації.

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Вилучену доказову базу додано до матеріалів справи. В ході досудового розслідування перевіряється їх сприяння проведенню в березні 2014 року незаконного "референдуму" і виборів у Криму.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", попередні обшуки пройшли 25 березня. Представники "Українського вибору" підозрюються у сприянні 2014 року проведенню незаконного "референдуму" та виборів в окупованому Криму. Один із соратників Медведчука навіть зізнався в закликах до виходу Криму зі складу України.

Також керівникам організації повідомили про підозру.

Відео: Сьогодні

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СБУ кузьмін Віктор Медведчук обшуки

Джерело: Сьогодні

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