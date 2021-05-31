СБУ зірвала "диверсію" на Авдіївському коксохімічному заводі: відео захоплення "терористів"

Головною метою навчань стала перевірка взаємодії силових структур в умовах ймовірної диверсійної і терористичної загрози

Навчання СБУ в Авдіївці. Колаж "Сьогоні"

Служба безпеки продовжує проводити антитерористичні навчання в Україні. На цей раз спецназ відпрацював у прифронтовій Авдіївці (Донецька область) нейтралізацію "ворожих диверсантів".

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що на Донбасі була фінальна фаза двотижневих навчань із протидії "терористам". Тренування були максимально наближені до реальних умов, в яких також брали участь підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, поліції, прикордонної служби та інших відомств.

Відео: СБУ

Головною метою навчань стала перевірка та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах ймовірної диверсійної і терористичної загрози.

Силовики в Авдіївці відпрацювали нейтралізацію "диверсантів", які за легендою навчань планували диверсію на Авдіївському коксохімічному заводі з подальшою втечею з міста. Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів щодо виявлення та знешкодження умовних злочинців, із чим успішно і впоралися.

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Як ми вже писали, днями СБУ разом із іншими силовими структурами провели масштабні навчання в Азовському морі.

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