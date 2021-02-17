СБУ у Києві накрила банду хакерів: атакували компанії в Європі та США

Служба безпеки України у межах міжнародного співробітництва із компетентними органами США та Франції провела у Києві масштабну спецоперацію і заблокувала діяльність транснаціонального хакерського угруповання.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Кіберфахівці СБУ зафіксували, що з вересня 2020 року цими хакерами було уражено понад 150 компаній країн Європи та США. Збитки від діяльності угруповання становлять понад 80 млн доларів.

/ Фото: СБУ

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У ході кіберрозслідування співробітники спецслужби встановили, що на території України діяла група осіб, яка використовувала шкідливе програмне забезпечення "Egregor". За його допомогою хакери:

здійснювали шифрування комп’ютерних мереж іноземних компаній;

викрадали персональні дані їхніх клієнтів і працівників;

викрадали інформацію щодо фінансових показників і технологічних розробок;

блокували роботу вебресурсів.

/ Фото: СБУ

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За дешифрування уражених комп’ютерних мереж та нерозголошення викрадених конфіденційних даних зловмисники вимагали значні суми грошей, здебільшого у криптовалюті.

Реклама / Фото: СБУ

Нагадаємо, українські правоохоронці припинили діяльність одного з найбільших у світі сервісів для атак на фінансові установи різних країн. Його розробив хакер з Тернопільщини.

Також повідомлялося, що у Полтаві спіймали хакера, який списував і додавав містянам борги з ЖКГ.

А у США хакери намагалися отруїти ціле місто через систему водопостачання.

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