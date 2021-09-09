Мінус ще один терорист. СБУ разом з Інтерполом зловила бойовика ІГІЛ

В Одеській області Служба безпеки України спільно з Національним центральним бюро Інтерполу в Україні провела спецоперацію із затримання члена міжнародної терористичної організації "Ісламська держава "(ІДІЛ).
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Затриманий є вихідцем з Центральної Азії і знаходився в розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочинів, пов'язаних з фінансуванням терористичної діяльності. За наявною інформацією, у 2014-2016 роках він перебував на території Республіки Туреччина, де був завербований членами ІДІЛ.
Ховаючись від правоохоронних органів, іноземець прибув в Україну. Тут він перебував нелегально в порушенні вимог міграційного законодавства.
Зараз суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
Він не перший
"За останній час це не єдиний бойовик "Ісламської держави", який був затриманий в Україні", – уточнили в коментарі для "Сьогодні" правоохоронці.
"Зачаїлися і чекали". ІДІЛ за два тижні до вибуху в Кабулі попередив CNN про підготовку до атак
Теракти ІДІЛ в Європі
Угруповання ІДІЛ відоме своїми масовими терактами і жорстокими розправами над представниками різних країн і віросповідань. Це більш радикальна організація, ніж "Талібан" або "Аль-Каїда". Тут страті підлягає представник будь-якої релігії, і навіть мусульманин, якщо він не підтримує світське або обране правління ІДІЛ. У 2015 році кількість страчених ІДІЛ людей тільки на опублікованих в Мережі відеозаписах досягла 5000.
- 3 листопада 2015 року в Парижі (Франція) вісім бойовиків ІДІЛ влаштували вибухи біля стадіону "Стад де Франс", розстріляли відвідувачів кількох ресторанів і концертного залу "Батаклан". Загинули 130 осіб, більш ніж 350 поранені.
- 22 березня 2016 році бойовики ІДІЛ влаштували вибухи в брюссельському аеропорту і брюссельському метрополітені. Загинуло 34 особи і понад 340 були поранені;
- 12 червня 2016 року прихильник ІДІЛ розстріляв відвідувачів нічного ЛГБТ-клубу Pulse в Орландо (США). Загинуло 50 осіб;
- 14 липня 2016 року прихильник ІДІЛ – виходець з Тунісу – на вантажівці врізався в натовп людей на Англійській набережній в Ніцці (Франція). Загинуло 86 осіб, 308 поранених;
- 19 грудня 2016 року прихильник ІДІЛ за кермом вантажівки в'їхав у натовп людей на різдвяному базарі в Берліні (Німеччина). Загинули 12 осіб, поранені 56;
- 22 березня 2017 року терорист ІДІЛ на машині в'їхав в людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні. Загинули 5 осіб і 50 поранені;
- 22 травня 2017 року смертник підірвався на концерті американської співачки Аріани Гранде в Манчестері (Велика Британія). Загинули 23 особи, більш ніж 120 були поранені.
- 3 червня 2017 року в столиці Великої Британії прихильники ІДІЛ спочатку збили людей на тротуарі на Лондонському мосту, а потім напали на людей з ножами.
- 7 серпня 2017 року білий фургон виїхав на тротуар пішохідної вулиці Рамбла іспанського міста Барселона та скоїв наїзд на пішоходів. Пізніше того ж дня в муніципалітеті Альканар в Каталонії прогриміли два вибухи. Загинули 13 осіб.