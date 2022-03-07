СБУ затримала нардепа Шевченка під час спроби покинути Україну

При спробі перетину кордону із Польщею затримали народного депутата Євгенія Шевченка.
Цю інформацію "Сьогодні" підтвердили в українських силових структурах.
За попередньою інформацією, співробітники Служби безпеки України доставили його до Києва.
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Крім цього, нагадуємо, що українським чоловікам віком від 18 до 60 років в умовах воєнного стану заборонено залишати межі країни.
Чим відомий Шевченко?
Шевченко відомий своєю підтримкою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, з яким неодноразово зустрічався. От, наприклад, один із його постів у Facebook вже після кривавих розгонів протестувальників у Мінську: "Ми з Бацькою за народ, за соціальну справедливість, за справжню незалежність без зовнішнього управління" .
Шевченко неодноразово їздив до Мінська та зустрічався із Лукашенком. На тлі натягнутих відносин Києва з Мінськом нардепа за це критикували.
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