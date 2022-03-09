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СБУ затримала помічника Киви — ЗМІ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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9 березня, 19:36
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Олега Панкратьєва затримали під час спроби покинути Україну
Помічника Киви затримано
Помічника Киви затримано / Фото: Колаж: Сьогодні

Працівники спецслужб України затримали керівника депутатської групи Іллі Киви у Полтавській обласній раді Олега Панкратьєва. Про це повідомляє закарпатське видання GroZa.

За даними видання, Панкратьєв намагався залишити країну через західний кордон. Він був затриманий між Хмельницьким та Львовом за підозрою у спробі підриву державної влади.

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Шефа Панкратьєва – народного депутата Іллю Киву – нещодавно офіційно виключили з фракції ОПЗЖ. Відповідне рішення було оголошено на закритому засіданні Верховної Ради 3 березня.

Скандали з ОПЗЖ

  • Представники "Опозиційної платформи – За життя" вже були помічені у діяльності, спрямованій проти суверенітету та територіальної цілісності України.
  • Напередодні вторгнення російських окупантів в Україну Ілля Кива запросив у нашу країну рятівників російського світу. При цьому сам, за наявною інформацією, перебував у ЄС.
  • 26 лютого співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко ініціював процес виключення народного депутата Іллі Киви з партії.
  • 27 лютого представник цієї політсили міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора заявив про підконтрольність міста військам РФ. Він зазначив, що пішов на співпрацю з окупантами. Через день він передумав і зараз перебуває під арештом.
  • 4 березня силами тероборони було затримано народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який фотографував позиції оборони.

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