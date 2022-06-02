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СБУ затримала скандального ветерана АТО Маймана, який бився з Ківою

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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2 червня, 06:31
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Затримання сталося у Дніпропетровській області
Михайла Маймана затримано. Фото: колаж "Сьогодні"
Михайла Маймана затримано. Фото: колаж "Сьогодні"

СБУ затримала на блокпосту блогера та ветерана АТО Михайла Маймана. Це пов'язано з нападом на військових у Дніпропетровській області та угоном автомобілів. Разом із ним затримали ще двох чоловіків.

Про це повідомляє Telegram-канал "Дніпро обласний".

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Що відомо?

31 травня на заправці "ОККО" на Дніпропетровщині кілька осіб у цивільному представилися співробітниками СБУ, після чого напали на українських військових. Вони відібрали у них автомати та викрали два автомобілі – чорну Toyota Sequoia із зображенням архангела Михайла з боків та зелений Volkswagen.

Після цього зловмисники поїхали на викрадених машинах на Донбас.

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Хто такий Майман?

Михайло Майман народився 11 лютого 1985 року у Києві. До 2014 року він був бізнесменом у ресторанній та автомобільній сферах, з початком війни на сході України продав бізнес та став добровольцем.

У 2013-2014 роках брав участь у Революції Гідності, до 2016-го під час служби на Донбасі був у складі батальйону "Братство" Дмитра Корчинського, брав участь у звільненні Маріуполя від російських окупантів та боях за Іловайськ, де отримав два поранення. Потім став заступником командира батальйону "Свята Марія" у Маріуполі та Бахмуті.

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У 2015 році Майман балотувався у депутати Васильківської районної ради, а у 2019 – до Верховної Ради України як самовисуванець у 223 окрузі Київської області.

У 2022 році після вторгнення Росії до України брав участь у боях за Київ. Його призначили командиром добровольчого формування №14 територіального товариства міста Києва "Архангели Михайла", яке у складі 95-ї бригади ЗСУ звільнило населені пункти Макарівщини на Київщині у напрямку Житомирської траси.

Конфлікт Киви і Маймана

  • 22 січня 2020 року в одному з ресторанів Києва трапилася бійка за участю Маймана і Киви. Нардеп сидів за столиком, але потім підвівся і підійшов до чоловіка. Після нетривалої розмови Кива буцнув опонента головою, на що той у відповідь вдарив політика кулаком в обличчя.
  • Кива розповів у коментарі "Сьогодні", що нібито Майман зайшов до закладу і в присутності дітей почав ображати його. Більш того, нардеп стверджував, що Майман нібито впродовж пів року йому всіляко погрожував, ображав Киву і його дітей.
  • Своєю чергою ветеран АТО запевняє, що він не провокував нардепа на бійку, а спокійно виходив із закладу, але Кива несподівано зупинив його і почав розбірки.

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