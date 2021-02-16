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СБУ затримала в Одеській області терориста "ЛНР" (фото, відео)

16 лютого, 11:22

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Підозрюваний брав участь в бойових діях проти сил АТО/ООС

Контррозвідники Служби безпеки України затримали в Одеській області командира розвідувально-диверсійної групи одного з підрозділів так званої "ЛНР".

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Як розповіли в відомстві, за даними слідства, уродженець Луганської області у 2014 році брав участь у захопленні Управління СБУ в Луганській області і забезпечував його "охорону".

Згодом продовжив терористичну діяльність і брав участь в бойових діях проти сил АТО/ООС у складі так званого "3-го Станично-Луганського батальйону ПДВ ДШБ" як командир розвідувально-диверсійної групи.

Зловмисник був затриманий після прибуття на підконтрольну українській владі територію для виконання розвідувальних завдань щодо українських військових об'єктів.

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Йому вже повідомили про підозру за статтею "участь у терористичній групі чи терористичної організації" і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала розвідника "ЛНР".

Також нагадаємо, СБУ оголосила у розшук одного з ватажків "ДНР".

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