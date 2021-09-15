СБУ закрила дві справи про посягання на життя Зеленського і "Аль-Каїда" може піти на нові теракти в США – головні новини за ніч

СБУ закрила дві кримінальні справи за посягання на життя президента України Володимира Зеленського через відсутність складу кримінального злочину, а американська розвідка вважає, що терористична організація "Аль-Каїда" може відновити свій потенціал

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Військових США зобов'язали вакцинуватися від COVID-19 до 15 грудня

всі солдати діючих служби США пройдуть вакцинацію від коронавируса до 15 грудня. Про це заявили в армії. Генерал-лейтенант і генеральний хірург армії США Р. Скотт Дингл заявив, що це питання життя і смерті.

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СБУ закрила дві справи про посягання на життя Зеленського, ще три розслідують

СБУ закрила дві кримінальні справи за посягання на життя президента України Володимира Зеленського через відсутність складу кримінального злочину. У трьох справах досудове розслідування триває , Одна справа направлена до суду. У прес-центрі уточнили, що з дня інавгурації Зеленського в 2019 році проводили досудове розслідування в чотирьох кримінальних провадженнях про зазіхання на життя президента по ст. 112 КК України і в двох виробництвах за фактом погрози вбивством, заподіяння шкоди здоров'ю президента по ст. 346 КК України.

"Аль-Каїда" може піти на нові теракти в США – американська розвідка

Американська розвідка вважає, що терористична організація "Аль-Каїда", відповідальна за теракти в США 11 вересня, може відновити свій потенціал. Цьому буде сприяти збереження влади талібів в Афганістані.

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США побоюються нових терактів "Аль-Каїди". Колаж "Сьогодні"

Нова Зеландія може зникнути: що придумали корінні жителі

Корінні жителі Нової Зеландії вимагають перейменувати країну в труднопроизносимое "Аотеароа" , Як вони називають її самі. Співголови політичної організації народу маорі Ті Паті Маорі, Равірі Ваітіті і Деббі Нгарева-Пакер почали збирати підписи під петицією з вимогою перейменувати країну.