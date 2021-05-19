Рахунок йде на години. Кулеба назвав терміни евакуації українців з сектору Газа

Міністр закордонних справ України розповів, що наших громадян з сектору Газа вивозитимуть через Єгипет

У секторі Газа зараз перебуває близько 1,6 тисячі українців, 127 з них виявили бажання повернутися на батьківщину. Евакуація може відбутися протягом 48 годин. Вивозитимуть українців через Єгипет.

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Про це на засіданні уряду 19 травня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Посольство вже склало списки, ми домовилися про "зелений коридор", – підкреслив Кулеба.

Разом з українцями про бажання евакуюватися з сектору Газа заявили громадяни Молдови, Білорусі та двох країн-членів ЄС, додав міністр.

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Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські військові під час боїв в секторі Газа знищили понад 150 бойовиків-терористів, переважно з ХАМАС.

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