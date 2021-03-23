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Рахунок іде на дні. Скоро українцям почнуть робити щеплення китайською вакциною

23 березня, 18:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

Перша партія CoronaVac прибуде вже на цьому тижні

Першу партію вакцини CoronaVac виробництва китайської фармкомпанії Sinovac Biotech доставлять в Україну 25 березня.

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Про це повідомили у компанії-постачальнику "Лекхім", передає suspilne.

Інформацію про рейс і точний час прибуття в компанії повідомлять пізніше.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що перша партія CoronaVac має налічувати 700 тисяч доз.

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Рахунок іде на дні. Скоро українцям почнуть робити щеплення китайською вакциною
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Міністерство охорони здоров'я зареєструвало цю COVID-вакцину для екстреного використання 9 березня.

Нагадаємо, в січні бразильський біотехнологічний центр Інститут Бутантан провів дослідження, згідно з якими загальна ефективність вакцини CoronaVac виявилася 50,38%.

Пізніше в "Лекхімі" заявили, що випробування в Туреччині продемонстрували значно вищий показник – 83,5%. Крім того, ця вакцина попередила важкі форми перебігу захворювання та госпіталізацію в 100% випадків.

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