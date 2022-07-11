SCM Ахметова виходить із медійного бізнесу

Розповідаємо, що сказав журналістам на прощання український бізнесмен

Ахметов вирішив вийти з медійного бізнесу / Фото: Колаж: Сьогодні

Бізнесмен Рінат Ахметов ухвалив рішення про вихід SCM із медійного бізнесу.

Про це йдеться у заяві бізнесмена.

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"Я ухвалив вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM із медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій наших каналів та від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ", – повідомив власник SCM.

Таке рішення продиктовано набранням чинності закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

"Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово говорив, що не був, не буду і не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіа-активів, і російська військова агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", – йдеться у заяві.



"За більш ніж 20 років, починаючи з 2000-го року, ми разом із журналістами створили медіахолдинг, заснований на принципах свободи слова, правди та професіоналізму, що складається з 10 ефірних та супутникових телевізійних каналів, інтернет-ресурсів, друкованих ЗМІ та сучасної виробничої медійної. екосистеми. Загальний обсяг інвестицій, вкладених у цей медіахолдинг, перевищив 1,5 млрд доларів", – йдеться у заяві.

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Рінат Ахметов подякував журналістам за спільну працю та загальні успіхи.

"Найбільша інвестиція – це внесок кожного із 4 000 журналістів та співробітників нашої медійної команди. Завдяки вашій роботі канали "Україна" та "Україна 24" стали лідерами в Україні за аудиторією глядачів, а канали групи "Футбол" збирали мільйони вболівальників перед екранами. Тому мені важко приймати рішення про вихід із медійного бізнесу".

"Я хочу подякувати кожному за нашу спільну працю і за наш спільний успіх. І, звичайно, особлива подяка кожному нашому глядачеві та читачеві. Дякую вам за ваше кохання, за вашу лояльність. Ми завжди працювали лише для вас!", – заявив Рінат Ахметов.

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"Сегодня" раніше писали, скільки підприємств SCM зруйнували російські окупанти. Також ми писали, як Рінат Ахметов назвав повномасштабну війну РФ проти України.