Україна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини України

Здасть усі плани Кремля! Василевська-Смаглюк натякнула, що Медведчука не можна віддавати РФ

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 травня, 14:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Депутат закликала не допустити участі кума Путіна в обміні полоненими
Василевська-Смаглюк переконана, що Медведчука не можна видавати Росії
Василевська-Смаглюк переконана, що Медведчука не можна видавати Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Кум Путіна та колишній депутат Віктор Медведчук не повинен бути переданий Росії під час обміну полоненими. Залишаючись в Україні, він може надати багато важливої інформації про політичні процеси в Україні, на які впливали з Кремля.

Про це у ведучим Людмилі Добровольській та Василю Пехньо в ефірі "Україна 24" розповіла Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Реклама

Вона зазначила, що як журналіст-розслідувач у 2015-16 роках якраз і висвітлювала тему трубопроводу "Прикарпатзахідтрансу". А також і вугілля з походженням з так званих "ЛНР" та "ДНР".

"І я добре пам'ятаю, як усі ці прекрасні люди, зокрема і Медведчук, спростовували цю інформацію. І незважаючи на те, що Служба безпеки частину запису оприлюднила, півроку і навіть пізніше все це ще спростовувалося", – сказала Василевська-Смаглюк.

Вона також нагадала про інсценовані Порошенком мітинги, коли він ходив на допити.

"І всі ці заяви жодним чином не знімають вину з Віктора Медведчука, але вони підтверджують участь колишнього президента Петра Порошенка", – додала нардеп.

Реклама

Медведчук має залишитися в Україні

Василевська-Смаглюк наполягає, що Медведчука не можна обмінювати, адже він може мати важливу інформацію про Росію.

"Щодо цінності Медведчука, ми вже побачили заяви окупантів, росіян, що Медведчвк їм не дуже потрібен, як обмінний фонд. Я вважаю, що Віктор Медведчук – носій дуже цікавої інформації, що стосується російської сторони та участі у всіх підривних діях, які впливали на українські політичні процеси", – сказала вона.

Також нардеп зазначила, що як колишній голова тимчасової слідчої комісії ВР на телеканалах, які контролював Віктор Медведчук, розуміє, що всі ці речі дуже пов'язані саме з інтересами Кремля в Україні.

"Я вважаю що це перша доза інформації . Решту ми отримаємо з часом", – додала Василевська-Смаглюк.

Читайте також:

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:40 23 травня
1
Особовий склад 29200
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1293
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артилерія 604
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 476
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2206
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Христина Дмитренко – 22-річна біатлоністка, чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор, наразі у лавах Нацгвардії захищає Україну від російських окупантів. “Нехай я тимчасово і змінила гвинтівку для біатлону на автомат, але хоч би яка зброя була в моїх руках, перебуваю я на змаганнях або в армії – стоятиму до кінця. А стріляти я вмію!” – каже чемпіонка-захисниця.
Історія спортсменки
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30499.08

Bitcoin Cash (BCH)

203.96

Binance Coin (BNB)

330.15

Ethereum (ETH)

2070.31

Litecoin (LTC)

73.55

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,92 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.92

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти