Здасть усі плани Кремля! Василевська-Смаглюк натякнула, що Медведчука не можна віддавати РФ

Депутат закликала не допустити участі кума Путіна в обміні полоненими

Василевська-Смаглюк переконана, що Медведчука не можна видавати Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Кум Путіна та колишній депутат Віктор Медведчук не повинен бути переданий Росії під час обміну полоненими. Залишаючись в Україні, він може надати багато важливої інформації про політичні процеси в Україні, на які впливали з Кремля.

Про це у ведучим Людмилі Добровольській та Василю Пехньо в ефірі "Україна 24" розповіла Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Вона зазначила, що як журналіст-розслідувач у 2015-16 роках якраз і висвітлювала тему трубопроводу "Прикарпатзахідтрансу". А також і вугілля з походженням з так званих "ЛНР" та "ДНР".

"І я добре пам'ятаю, як усі ці прекрасні люди, зокрема і Медведчук, спростовували цю інформацію. І незважаючи на те, що Служба безпеки частину запису оприлюднила, півроку і навіть пізніше все це ще спростовувалося", – сказала Василевська-Смаглюк.

Вона також нагадала про інсценовані Порошенком мітинги, коли він ходив на допити.

"І всі ці заяви жодним чином не знімають вину з Віктора Медведчука, але вони підтверджують участь колишнього президента Петра Порошенка", – додала нардеп.

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Медведчук має залишитися в Україні

Василевська-Смаглюк наполягає, що Медведчука не можна обмінювати, адже він може мати важливу інформацію про Росію.

"Щодо цінності Медведчука, ми вже побачили заяви окупантів, росіян, що Медведчвк їм не дуже потрібен, як обмінний фонд. Я вважаю, що Віктор Медведчук – носій дуже цікавої інформації, що стосується російської сторони та участі у всіх підривних діях, які впливали на українські політичні процеси", – сказала вона.

Також нардеп зазначила, що як колишній голова тимчасової слідчої комісії ВР на телеканалах, які контролював Віктор Медведчук, розуміє, що всі ці речі дуже пов'язані саме з інтересами Кремля в Україні.

"Я вважаю що це перша доза інформації . Решту ми отримаємо з часом", – додала Василевська-Смаглюк.

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