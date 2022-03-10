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СЬОГОДНІ Новини України

Здати окупанта через чатбот: прикордонники розповіли про новий спосіб допомоги ЗСУ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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10 березня, 14:45
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Кожен українець тепер може підказати нашій армії місцезнаходження російських загарбників
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Повідомити ЗСУ про місцезнаходження ворожих військ та їхню техніку тепер може кожен українець через чатбот "єВорог". Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Тепер можна знімати окупантів на фото та відео й надсилати кадри до Telegram-чату.

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"Кожен з вас може допомогти нашій армії знайти місцезнаходження російських військ в Україні. Фотографуйте та знімайте на відео окупантів та їхню техніку й відправляйте кадри в чатбот зі смартфона", — йдеться у повідомленні.

Щоб надіслати дані в чатбот, потрібно:

  • Натиснути "Авторизуватися" та підтвердити особистість через програму "Дія". Це потрібно, щоб збирати якіснішу інформацію і щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео;
  • Вибрати, що саме ви бачили – техніку чи окупантів;
  • Надіслати фото- або відеопідтвердження;
  • Вибрати область та вказати геолокацію, на якій помітили ворога;
  • Описати подробиці того, що побачили.

Після перевірки дані будуть надіслані до ЗСУ.

"Завдяки вашим фото та відео, наша армія зможе бачити переміщення ворога в реальному часі та знешкодити його", — йдеться у повідомленні.

Подробиці можна переглянути у відеоінструкції.

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Війна в Україні 10 березня

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Вранці було обстріляно Сєвєродонецьк.

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Станом на 10 березня орки втратили вже 12 000 особового складу.

Українські міста продовжують оборонятися від російських загарбників. Найважча ситуація залишається у Харківській, Сумській областях, а також на півдні країни.

Під Броварами 10 березня воїни ЗСУ ліквідували командира танкового полку російської окупаційної армії полковника Андрія Захарова.

На війну з Україною Росія вже кидає приватні охоронні фірми — про це розповів приватний охоронець з РФ, який потрапив у полон до українських силовиків.

З початку війни з-за кордону додому повернулося 215 тисяч українців. Переважно – чоловіки, десь 80%.

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