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Зробили у Дніпрі. Український супутник запустили до США – як це було (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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13 січня, 19:17
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Даними, які надходитимуть із супутника, зможуть скористатися вчені та розвідка
"СІЧ-2-30" призначений для дистанційного зондування Землі / Колаж "Сьогодні"
"СІЧ-2-30" призначений для дистанційного зондування Землі / Колаж "Сьогодні"

13 січня у США з космодрому на мисі Канаверал у Флориді запустили до космосу український супутник "СІЧ-2-30". Сталося це о 17:15 за київським часом.

Про це пише РБК-Україна.

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Деталі

Українського супутника запустили в рамках місії Transporter 3. На орбіту його виведе багаторазова ракета-носій Falcon 9.

Загалом місія Transporter 3 доставить до космосу близько 100 апаратів. Український супутник має від'єднатися від розгінного блоку за 01:23:02 після старту.

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Для чого призначений супутник

"СІЧ-2-30" призначений для дистанційного зондування Землі, тобто для фотографування поверхні. Його камери можуть розрізнити кожний будинок.

Захоплення становить 46,6 км, а це досить важливо для точного складання карток. Маса супутника – близько 200 кг.

Даними, які надходитимуть із супутника, зможуть скористатися вчені та розвідка.

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Де виготовили супутник

Супутник "СІЧ-2-30" виготовили у Дніпріу рамках Національної космічної програми України. У грудні його відправили до США, щоб підготувати до запуску.

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