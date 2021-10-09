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"Зроблено в СРСР" – магазин потрапив у скандал через товар до Дня захисника України

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
9 жовтня, 22:01
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Користувачі Мережі обурилися написом про СРСР на подарунках – що говорять про це в компанії
Товар до Дня захисника обурив Мережу
Товар до Дня захисника обурив Мережу / Фото: Колаж: Сьогодні

Онлайн-магазин "Ну шо?" випустив святкові товари до Дня захисника і захисниць України з "совковим" написом і обурив цим Мережу. На носках і трусах поставили напис "Таких більше не роблять" і "Зроблено в СРСР".

Фото товарів опублікували на сторінці магазина.

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Під публікацією автори поставили тег #деньзащитникаотечества – свята, яке відзначають російські окупанти.

Публікація зі скандальним товаром. Скріншот

Як відреагували користувачі Мережі?

Читачам такий креатив "не зайшов", люди почали активно писати гнівні коментарі:

  • Ви шарите, що наші захисники якраз таки борються проти цього СРСР і імперіалізму? Ви шарите, що ті, кому даруватимуть це, жертвують своїми життями, щоб СРСР не мав впливу на нас? Ви хворі?
  • Чемодан – вокзал – Росія.
  • Писати біля #деньзащітніка України про захист вітчизни – це дно.
  • Завжди вважала товар з цієї сторінки всра**м і неякісним, але тепер вважаю ще й огидним.
  • Який День захисника Вітчизни? Ви країну не переплутали?

Що кажуть у компанії?

Під публікацією в коментарі працівники розповіли, чому обрали цей напис. Компанія підкреслила, що цей комплект призначений для старшого покоління, яке дійсно народилося в СРСР. Однак гнівні коментарі все ж видалили.

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"Ми не переслідуємо жодних політичних поглядів та ідеологій, а хочемо щоб наші принти були максимально універсальними та доречними під різні життєві ситуації. Також зазначимо, що принт про СРСР несе посил до наших татів та дідусів, які і справді народились в цей час", – написали в публікації.

Крім того, автори публікації написали ще один коментар – з новими правилами магазину.

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Одне з них звучить так: "За підняття політичних тем у коментарях, зокрема про СРСР – ви отримуєте вже такий звичний бан".

День захисника і захисниць України

День захисника і захисниць України – державне свято, що відзначається з 2014 року. У 2015 році Верховна Рада прийняла закон, за яким цей день є офіційним вихідним. Одночасно було скасовано указ 2009 року, згідно з яким 23 лютого відзначався День захисника Вітчизни.

Також у цей день, за указом президента, всім державним установам пропонується вивішувати державний прапор.

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