Сьогодні абітурієнти пишуть ЗНО з української мови. Коли приходити і що взяти з собою

Сьогодні, 1 травня, в Україні пройде наймасштабніше Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) цього року – з української мови та літератури, а також окремий тест з мови. Абітурієнти вперше складатимуть роз'єднаний тест.
Про це повідомляє сайт Освіта.ua.
Тільки українську мову складатимуть майже 130 000 осіб, а мову та літературу разом – удвічі більше.
Тестування розпочнеться об 11:00. Вхід до пунктів проведення ЗНО триватиме до 10:50. Щоб не було черг, допуск абітурієнтів почнуть о 9:50. У запрошенні зазначено, коли саме людині потрібно пройти процедуру допуску.
Що потрібно взяти з собою:
- запрошення-перепустку (її потрібно роздрукувати з інформаційної сторінки);
- оригінал сертифіката учасника ЗНО;
- оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті;
- 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
- пляшку води без етикетки.
Нагадаємо, Рада через коронавірус скасувала підсумкову атестацію для учнів 11-х класів .
Також прийнято рішення про звільнення від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році для учнів 4-х та 9-х класів.