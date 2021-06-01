Сьогодні абітурієнти пишуть ЗНО з української мови. Коли приходити і що взяти з собою

На ЗНО зареєструвалося 377 000 учасників, більшість з них проходитиме тест з української мови та літератури

Сьогодні, 1 травня, в Україні пройде наймасштабніше Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) цього року – з української мови та літератури, а також окремий тест з мови. Абітурієнти вперше складатимуть роз'єднаний тест.

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Про це повідомляє сайт Освіта.ua.

Тільки українську мову складатимуть майже 130 000 осіб, а мову та літературу разом – удвічі більше.

Тестування розпочнеться об 11:00. Вхід до пунктів проведення ЗНО триватиме до 10:50. Щоб не було черг, допуск абітурієнтів почнуть о 9:50. У запрошенні зазначено, коли саме людині потрібно пройти процедуру допуску.

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Що потрібно взяти з собою:

запрошення-перепустку (її потрібно роздрукувати з інформаційної сторінки);

оригінал сертифіката учасника ЗНО;

оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті;

2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;

пляшку води без етикетки.

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Нагадаємо, Рада через коронавірус скасувала підсумкову атестацію для учнів 11-х класів .

Також прийнято рішення про звільнення від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році для учнів 4-х та 9-х класів.