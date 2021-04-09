Сьогодні без дощу: синоптики потішили прогнозом погоди на 9 квітня (карта)

У всіх областях буде мінлива хмарність

В Україні сьогодні, 9 квітня, буде мінлива хмарність і без опадів. При цьому на вулиці ще буде прохолодно.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Згідно з прогнозом синоптиків, у п'ятницю буде невеликий вітер – 5-10 м/с.

Температура повітря в усіх областях становитиме 8-10 градусів тепла, трохи тепліше буде лише на півдні країни, там температура підніметься до 9-12 градусів.

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У Києві в п'ятницю також буде сухо, температура 9-11 градусів.

Нагадаємо, новини "Сьогодні" писали, що в Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом.

Крім того, сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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