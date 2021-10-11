Дубль два. Сьогодні обирають запобіжний захід Труханову (онлайн)

11 жовтня міському голові Одеси Геннадію Трухановому виберуть запобіжний захід. Сьогодні пройде вже друге засідання в ВАКС, початок – о 9:00.
8:52: Геннадій Труханов прийшов до суду.
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8:40: прокурор у справі Геннадія Труханова прийшов до суду.
"Ми очікуємо, що суд прийме пропозицію прокуратури про обгрунтованість підозри і справді необхідності забезпечити місто Одеса від подальшого впливу, в тому числі і Труханова", – говорить прокурор Кравченко Максим.
За його словами, згідно із законом суд може на свій розсуд вибрати інший запобіжний захід.
Засідання 8 жовтня
У п'ятницю судді перенесли засідання на сьогодні, так як за десять годин так і не змогли пред'явлення звинувачення.
Також мер Одеси під час перерви в суді розповів свою версію виникнення кримінальної справи проти нього. Він заявив, що суми застави в 120 млн грн, на якій наполягає звинувачення, у нього немає.
Крім того, Труханов повідомив інформацію, що свого часу Михайло Саакашвілі говорив з керівництвом НАБУ про необхідність його переслідування.
Деталі події
6 жовтня про підозру повідомлено міському голові Одеси і ще трьом чиновникам Одеської міськради в зловживанні службовим становищем і участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси і згодом легалізувала незаконно отримані доходи.
Слідство встановило причетність до схеми 16 чоловік, 10 з них є учасниками злочинної організації, інші – співучасники скоєння інших злочинів.
У чому звинувачують чиновників
Учасники злочинної організації в змові розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади Одеси (далі – ОТГ) для її подальшої передачі під забудову.
В результаті за період з 2016 по 2019 року ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га і незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн.
Загальний розмір збитку по цих епізодах, за результатами експертизи, становить 689 млн грн. На цей момент слідчі дії тривають.
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